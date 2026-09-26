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    FHN Formula 1 ilə əlaqədar təhlükəsizlik tədbirlərini yüksək səviyyədə təşkil edib

    Hadisə
    • 26 sentyabr, 2026
    • 12:11
    FHN Formula 1 ilə əlaqədar təhlükəsizlik tədbirlərini yüksək səviyyədə təşkil edib

    Bakı şəhərində keçirilən Formula 1 Azərbaycan Qran Prisi zamanı Bakı Şəhər Halqası və ətrafında baş verə biləcək fövqəladə hallar, o cümlədən mümkün yanğınların qarşısının alınması və nəticələrinin çevik şəkildə aradan qaldırılması, xilasetmə tədbirlərinin təşkili üçün Fövqəladə Hallar Nazirliyi 22 nöqtədə 37 ədəd xüsusi təyinatlı nəqliyyat vasitəsi ilə fasiləsiz xidmətdədir.

    Bu barədə "Report"a nazirlikdən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, ərazidə müvəqqəti quraşdırılmış konstruksiyaların dayanıqlılığına nəzarət, qaldırıcı qurğuların, eskalator və liftlərin, texnoloji nəqliyyat vasitələrinin təhlükəsiz istismarı, yanğın və nüvə təhlükəsizliyi ilə əlaqədar olaraq Nazirliyin aidiyyəti qurumlarının mütəxəssisləri tərəfindən fasiləsiz olaraq monitorinq işləri həyata keçirilir.

    Qeyd edək ki, tədbirə ümumilikdə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin 450 nəfərdən ibarət şəxsi heyəti cəlb olunub.

    FHN Formula 1 ilə əlaqədar təhlükəsizlik tədbirlərini yüksək səviyyədə təşkil edib

    Formula 1 üzrə Azərbaycan Qran-prisi Fövqəladə Hallar Nazirliyi (FHN) Bakı Şəhər Halqası Əməliyyat Şirkəti
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