МЧС: C подтопленных территорий эвакуированы 278 человек
Происшествия
- 29 марта, 2026
- 18:06
Силы Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана в течение минувшей ночи и дня непрерывно проводили мероприятия по обеспечению безопасности на подтопленных территориях в связи с интенсивными осадками.
Как передает Report, об этом сообщили в ведомстве.
Отмечается, что в результате проведенных мероприятий в безопасные зоны эвакуированы 278 человек.
18:06
Фото
МЧС: C подтопленных территорий эвакуированы 278 человекПроисшествия
