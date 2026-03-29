FHN: Su basmış ərazilərdən 278 nəfər təhlükəsiz əraziyə təxliyə edilib
Hadisə
- 29 mart, 2026
- 17:59
Fövqəladə Hallar Nazirliyinin qüvvələri tərəfindən intensiv yağışlarla əlaqədar su basmış ərazilərdə müvafiq təhlükəsizlik tədbirlərinin görülməsi işləri ötən gecə və gün ərzində fasiləsiz olaraq davam etdirilib.
Bu barədə "Report"a FHN-dən bildirilib.
Məlumata görə, tədbirlər nəticəsində 278 nəfər təhlükəsiz əraziyə təxliyə edilib.
FHN: Su basmış ərazilərdən 278 nəfər təhlükəsiz əraziyə təxliyə edilib
