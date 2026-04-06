МЧС Азербайджана продолжает устранять последствия проливных дождей

Подразделения Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана продолжают беспрерывную работу по устранению последствий, вызванных интенсивными дождями.

Об этом Report сообщает со ссылкой на ведомство.

Согласно информации, сотрудники МЧС в настоящее время принимают необходимые меры по обеспечению безопасности, в том числе мероприятия по откачке воды и эвакуации граждан, нуждающихся в помощи, в Низаминском, Сабунчинском, Хазарском районах Баку, а также в Сумгайыте, Абшеронском и Хачмазском районах.