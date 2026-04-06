МЧС Азербайджана продолжает устранять последствия проливных дождей
Происшествия
- 06 апреля, 2026
- 01:38
Подразделения Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана продолжают беспрерывную работу по устранению последствий, вызванных интенсивными дождями.
Об этом Report сообщает со ссылкой на ведомство.
Согласно информации, сотрудники МЧС в настоящее время принимают необходимые меры по обеспечению безопасности, в том числе мероприятия по откачке воды и эвакуации граждан, нуждающихся в помощи, в Низаминском, Сабунчинском, Хазарском районах Баку, а также в Сумгайыте, Абшеронском и Хачмазском районах.
