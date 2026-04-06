FHN: İntensiv yağışların fəsadlarının aradan qaldırılması işləri fasiləsiz davam etdirilir
Hadisə
- 06 aprel, 2026
- 01:30
Fövqəladə Hallar Nazirliyinin (FHN) qüvvələri tərəfindən intensiv yağışlarla əlaqədar yaranan fəsadların aradan qaldırılması işləri fasiləsiz olaraq davam etdirilir.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə FHN məlumat yayıb.
Bildirilib ki, hazırda Bakı şəhərinin Nizami, Sabunçu, Xəzər rayonlarında, Sumqayıt şəhəri, Abşeron və Xaçmaz rayonları ərazisində müvafiq təhlükəsizik tədbirlərinin görülməsi işləri, o cümlədən suçəkmə və köməyə ehtiyacı olan vətəndaşların təxliyəsi tədbirləri həyata keçirilir.
Qeyd edək ki, aprelin 5-6-da Bakı şəhəri və Abşeron yarımadasında yağıntının miqdarı aylıq normadan 4 dəfə artıq olub.
Son xəbərlər
19:50
Tramp: Hazırkı İran liderləri daha ağıllıdırDigər ölkələr
19:45
Prezident İlham Əliyevin Gürcüstana dövlət səfəri başa çatıbXarici siyasət
19:41
İran ordusu ABŞ-nin bazalarına PUA hücumu edibRegion
19:35
Tramp neft və pula görə İranla müharibəni davam etdirmək istədiyini açıqlayıbDigər ölkələr
19:34
Rusiyada futbol matçı zamanı tribunada azarkeş həyatını itiribFutbol
19:26
Qazaxıstanın 58 universitetində 333 Azərbaycanın vətəndaşı təhsil alırElm və təhsil
19:24
"Azərpambıq" ixracdan iki ayda 7 milyon dollara yaxın gəlir əldə edibASK
19:22
Tramp: İran indi bir ay əvvəlkindən daha zəifdirDigər ölkələr
19:19
Foto