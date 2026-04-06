    FHN: İntensiv yağışların fəsadlarının aradan qaldırılması işləri fasiləsiz davam etdirilir

    • 06 aprel, 2026
    • 01:30
    FHN: İntensiv yağışların fəsadlarının aradan qaldırılması işləri fasiləsiz davam etdirilir

    Fövqəladə Hallar Nazirliyinin (FHN) qüvvələri tərəfindən intensiv yağışlarla əlaqədar yaranan fəsadların aradan qaldırılması işləri fasiləsiz olaraq davam etdirilir.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə FHN məlumat yayıb.

    Bildirilib ki, hazırda Bakı şəhərinin Nizami, Sabunçu, Xəzər rayonlarında, Sumqayıt şəhəri, Abşeron və Xaçmaz rayonları ərazisində müvafiq təhlükəsizik tədbirlərinin görülməsi işləri, o cümlədən suçəkmə və köməyə ehtiyacı olan vətəndaşların təxliyəsi tədbirləri həyata keçirilir.

    Qeyd edək ki, aprelin 5-6-da Bakı şəhəri və Abşeron yarımadasında yağıntının miqdarı aylıq normadan 4 dəfə artıq olub.

    Fövqəladə Hallar Nazirliyi (FHN) Subasma (daşqın) İntensiv yağışlar
    МЧС Азербайджана продолжает устранять последствия проливных дождей
    Azerbaijan's Ministry of Emergency Situations continues to eliminate consequences of heavy rains

    Son xəbərlər

    19:50

    Tramp: Hazırkı İran liderləri daha ağıllıdır

    Digər ölkələr
    19:45

    Prezident İlham Əliyevin Gürcüstana dövlət səfəri başa çatıb

    Xarici siyasət
    19:41

    İran ordusu ABŞ-nin bazalarına PUA hücumu edib

    Region
    19:35

    Tramp neft və pula görə İranla müharibəni davam etdirmək istədiyini açıqlayıb

    Digər ölkələr
    19:34

    Rusiyada futbol matçı zamanı tribunada azarkeş həyatını itirib

    Futbol
    19:26

    Qazaxıstanın 58 universitetində 333 Azərbaycanın vətəndaşı təhsil alır

    Elm və təhsil
    19:24

    "Azərpambıq" ixracdan iki ayda 7 milyon dollara yaxın gəlir əldə edib

    ASK
    19:22

    Tramp: İran indi bir ay əvvəlkindən daha zəifdir

    Digər ölkələr
    19:19
    Foto

    Almatıda Qazaxıstan və Azərbaycan ali təhsil müəssisələrinin II Rektorlar Forumu keçirilib

    Elm və təhsil
    Bütün Xəbər Lenti