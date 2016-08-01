Машаллах Ахмедов утверждает, что столкнулся с мошенничеством на сумму 100 тыс. долларов

Баку. 1 августа. REPORT.AZ/ Известный футболист Машаллах Ахмедов, находящийся под домашним арестом, утверждает, что столкнулся с мошенничеством.

Как сообщает Report, М.Ахмедов обратился в правоохранительные органы и заявил, что в 2008 году житель Уджарского района 57-летний Гошун Рагимов на территории Сабунчинского района взял у его 100 тыс. долларов США, однако не вернул до сегодняшнего дня.

По факту ведется расследование.

Отметим, что М.Ахмедов был задержан 14 декабря 2015 года сотрудниками Бинагадинского районного отделения полиции. По предварительным данным, бывший футболист "Нефтчи" обещал клиенту в Баку привезти из-за рубежа каменные плиты на сумму 150 тыс. манатов. Однако М.Ахмедов не выполнил данное обещание и не вернул деньги за плиты.

16 декабря в Бинагадинском районном суде в отношении М.Ахмедова была избрана мера пресечения в виде ареста сроком на 3 месяца. В последующем он был освобожден под домашний арест.

Напомним, что М.Ахмедов родился в 1959 году в Гяндже. Он играл в составе клуба "Нефтчи" с 1977 года. В 1995 году работал основным тренером национальной команды.