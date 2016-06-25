​Мадат Гулиев: Реформы в СГБ способствовали организации более эффективной и гибкой деятельности

Баку. 25 июня. REPORT.AZ/ “С учетом требований времени проводимые в Службе государственной безопасности реформы способствовали организации более эффективной, целенаправленной и гибкой деятельности”.

Как сообщает Report, об этом говорится в статье начальника Службы государственной безопасности генерал-лейтенанта Мадата Гулиева, посвященной Дню Вооруженных сил Азербайджана - 26 июня.

Он отметил, что на органы госбезопасности возложена ответственная и почетная задача по защите интересов и безопасности народа и государства, обеспечении силы и мощи Вооруженных сил:

“Деятельность Службы госбезопасности, созданной указом президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева от 14 декабря 2015 года, направлена на обеспечение независимости, суверенитета и благоприятных условий для реализации прогрессивной политики. Важнейшими задачами являются превентивные меры по предотвращению угроз национальным интересам страны, защита и укрепление государственности, эффективная борьба против преступности”.

Начальник СГБ подчеркнул, что состояние войны, внимание спецслужб иностранных государств, распространение терроризма в международном масштабе требует от сотрудников Службы госбезопасности проявлять бдительность и профессионализм в обеспечении безопасности государства и народа: “В результате неустанной деятельности, целенаправленной, продуманной и прагматичной политики уважаемого президента, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева, успешно продолжающего политику общенационального лидера Гейдара Алиева в соответствии с вызовами современного мира, с каждым днем укрепляется независимость, растет политико-экономическая и военная мощь государства”.