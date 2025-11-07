Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30
    Происшествия
    • 07 ноября, 2025
    • 16:13
    Кямран Алиев: Надежное продвижение мирного процесса требует выполнения гуманитарных обязательств

    Надежное продвижение мирного процесса требует выполнения гуманитарных обязательств, что является не только требованием международного гуманитарного права, но и важным условием устойчивой стабильности.

    Как передает Report, об этом заявил Генеральный прокурор Кямран Алиев в интервью газете "Азербайджан".

    По его словам, одним из шагов, направленных на укрепление мира, стало снятие Азербайджаном всех ограничений на транзит грузов, направляемых в Армению. Это превратило процесс "построения доверия" из формального в механизм реального сотрудничества, отметил он.

    Однако, подчеркнул генпрокурор, несмотря на продвижение мирной повестки, проблема мин по-прежнему остается одним из самых серьезных препятствий для безопасной реинтеграции, возвращения жителей и восстановления в регионе.

    С момента прекращения боевых действий более 400 азербайджанских военнослужащих и гражданских лиц погибли или получили ранения различной степени тяжести в результате взрывов мин. Эти цифры демонстрируют масштаб минной угрозы и подчеркивают важность передачи точных карт.

    Генеральный прокурор отметил, что азербайджанская сторона неоднократно поднимала этот вопрос как на международно-правовом уровне, так и в рамках межведомственного сотрудничества, включая взаимодействие между прокуратурами двух стран. Однако точность предоставленных Арменией минных карт не превышает 25%, что значительно повышает риски для безопасности гражданского населения, вызывает задержки и требует дополнительных ресурсов для проведения широкомасштабных работ по разминированию.

    мирный процесс Армения минные карты минная угроза Кямран Алиев
    Kamran Əliyev: Sülh prosesinin irəliləməsi üçün humanitar öhdəliklərin yerinə yetirilməsi zəruridir
    Fulfilling humanitarian obligations key to advancement of peace process – Prosecutor General

