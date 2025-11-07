Кямран Алиев: Надежное продвижение мирного процесса требует выполнения гуманитарных обязательств

Надежное продвижение мирного процесса требует выполнения гуманитарных обязательств, что является не только требованием международного гуманитарного права, но и важным условием устойчивой стабильности.

Как передает Report, об этом заявил Генеральный прокурор Кямран Алиев в интервью газете "Азербайджан".

По его словам, одним из шагов, направленных на укрепление мира, стало снятие Азербайджаном всех ограничений на транзит грузов, направляемых в Армению. Это превратило процесс "построения доверия" из формального в механизм реального сотрудничества, отметил он.

Однако, подчеркнул генпрокурор, несмотря на продвижение мирной повестки, проблема мин по-прежнему остается одним из самых серьезных препятствий для безопасной реинтеграции, возвращения жителей и восстановления в регионе.

С момента прекращения боевых действий более 400 азербайджанских военнослужащих и гражданских лиц погибли или получили ранения различной степени тяжести в результате взрывов мин. Эти цифры демонстрируют масштаб минной угрозы и подчеркивают важность передачи точных карт.

Генеральный прокурор отметил, что азербайджанская сторона неоднократно поднимала этот вопрос как на международно-правовом уровне, так и в рамках межведомственного сотрудничества, включая взаимодействие между прокуратурами двух стран. Однако точность предоставленных Арменией минных карт не превышает 25%, что значительно повышает риски для безопасности гражданского населения, вызывает задержки и требует дополнительных ресурсов для проведения широкомасштабных работ по разминированию.