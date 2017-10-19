Комитет: Муниципалитет незаконно выделил Кенуль Керимовой землю

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Баку. 19 октября. REPORT.AZ/ Госкомитет по вопросам имущества прокомментировал судебный иск певицы Кенуль Керимовой в отношении Бакинского территориального управления Службы государственного реестра недвижимого имущества при Госкомитете по вопросам имущества.

Как сообщил в ответ на запрос Report завотделом информации, связей с общественностью и протокола Гулу Халилов, некоторое время назад Кенуль Керимова обратилась в Госкомитет для документирования 12 соток, примыкающих к ее даче: "Во время документирования было выявлено, что в муниципалитете Новханы выделили этот земельный участок Кенуль Керимовой незаконно. Муниципалитет отдал эти земли с нарушением земельного законодательства и соответствующего пункта закона "О государственном реестре недвижимого имущества". В ходе расследования было установлено, что эта земля принадлежала не фонду муниципалитета, а дачным массивам. То есть данная территория не имеет к муниципалитету никакого отношения. Согласно действующему законодательству, муниципалитеты в первую очередь должны признавать свои права на землю. После путем аукциона осуществлять куплю-продажу для граждан. Этого требует закон".

Представитель комитета добавил, что Госкомитет направил Кенуль Керимовой ответное письмо и объяснил, что муниципалитет выделили ей незаконный земельный участок.

Отметим, что известная певица Кенуль Керимова подала в суд на Бакинское территориальное управление Службы государственного реестра недвижимого имущества при Госкомитете по вопросам имущества. Певица выдвинула требование в связи с земельным спором. Иск рассматривается в Бакинском административно-экономическом суде №1. В заявлении Report певица Кенуль Керимова подтвердила информацию. Однако она отметила, что не желает делать подробное заявление по данному вопросу: "Этим делом занимается мой адвокат. Мне нет смысла говорить об этом".