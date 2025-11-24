Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет
    Команда Наццентра кибербезопасности Азербайджана добилась успеха в конкурсе "ARMYTHON"

    Происшествия
    • 24 ноября, 2025
    • 09:59
    Команда Наццентра кибербезопасности Азербайджана добилась успеха в конкурсе ARMYTHON

    В Иордании 20 ноября этого года состоялся международный конкурс по кибербезопасности и прикладной криптографии "ARMYTHON" между вооруженными силами и органами безопасности различных государств.

    Как сообщает Report, конкурс "ARMYTHON", собравший 37 команд из 28 стран, считается самым престижным соревнованием по кибербезопасности в Евразийско-Африканском регионе. Во время соревнования от участников требуются высокие знания, опыт и профессионализм в решении задач по сложным сценариям кибератак и киберзащиты, а также в области современных вызовов по прикладной криптографии.

    Азербайджан на конкурсе представляли две команды, обе из которых показали высокие результаты. Команда Land of Fire Национального центра кибербезопасности Службы государственной безопасности заняла 2-е место, став одной из лучших среди международных участников. Сборная команда Iron Fist, сформированная из специалистов различных государственных структур, заняла 6-е место.

    Полученные результаты в очередной раз подтверждают рост потенциала Азербайджана в сфере кибербезопасности и конкурентоспособность национальных кадров на международном уровне.

