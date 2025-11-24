İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi

    Azərbaycanın Milli Kibertəhlükəsizlik Mərkəzinin komandası "ARMYTHON" beynəlxalq müsabiqəsində uğur qazanıb

    Hadisə
    • 24 noyabr, 2025
    • 09:26
    Azərbaycanın Milli Kibertəhlükəsizlik Mərkəzinin komandası ARMYTHON beynəlxalq müsabiqəsində uğur qazanıb

    Bu il noyabr ayının 20-də İordaniyada müxtəlif dövlətlərin silahlı qüvvələr və təhlükəsizlik orqanları arasında kibertəhlükəsizlik və tətbiqi kriptoqrafiya sahəsində "ARMYTHON" beynəlxalq kibertəhlükəsizlik müsabiqəsi keçirilib.

    "Report" xəbər verir ki, 28 ölkədən 37 seçmə komandanın iştirak etdiyi "ARMYTHON" müsabiqəsi Avrasiya-Afrika regionunda ən nüfuzlu kibertəhlükəsizlik yarışması hesab olunur. Yarışma zamanı iştirakçılardan mürəkkəb kiberhücum və kibermüdafiə ssenariləri, həmçinin tətbiqi kriptoqrafiya üzrə müasir çağrışlara uyğun tapşırıqların həlli sahəsində yüksək bilik, təcrübə və peşəkarlıq tələb edilir.

    Azərbaycan beynəlxalq "ARMYTHON" müsabiqəsində 2 komanda ilə təmsil olunmuş və həmin komandalar yüksək nəticə əldə etmişlər. Onlardan Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin (DTX) Milli Kibertəhlükəsizlik Mərkəzinin "Land of Fire" komandası beynəlxalq rəqiblər arasında xüsusilə fərqlənərək 2-ci yerə layiq görülmüş, Respublikamızın digər aidiyyəti dövlət qurumlarının mütəxəssislərindən ibarət "Iron Fist" yığma komandası isə 6-cı yerə yüksəlmişdir.

    Bu nailiyyət ölkəmizin kibertəhlükəsizlik potensialının nə dərəcədə artdığını və milli kadrlarmızın qlobal səviyyədə rəqabət qabiliyyətini bir daha təsdiqləyir.

    Azərbaycanın Milli Kibertəhlükəsizlik Mərkəzi müsabiqə
    Foto
    Команда Наццентра кибербезопасности Азербайджана добилась успеха в конкурсе "ARMYTHON"

    Son xəbərlər

    10:19
    Foto

    "Afen" plazada partlayış birinci mərtəbədə baş verib - YENİLƏNİB 3

    Hadisə
    10:18

    Pakistanda polis idarəsinin yaxınlığında partlayış olub

    Digər ölkələr
    10:15

    Muhittin Ataman: Türkiyə Azərbaycanla qurduğu münasibətləri başqa heç bir ölkə ilə qurmayıb

    Xarici siyasət
    10:11

    Gəncədə evdən 10 min manatlıq oğurluqda şübhəli bilinən şəxs saxlanılıb

    Hadisə
    10:07

    AFFA-nın futzal üzrə baş inzibatçısı UEFA Çempionlar Liqası matçına təyinat alıb

    Futbol
    10:05
    Foto

    Astanada Türk dünyası ölkələrinin Beynəlxalq incəsənət festivalı başlayıb

    Region
    10:02

    Azərbaycanın U-18 millisinin toplanış üçün heyəti açıqlanıb

    Futbol
    10:00

    Sosial şəbəkədə cəmiyyətə qarşı hörmətsizlik və qeyri-etik paylaşım edənlər məsuliyyətə cəlb ediləcək

    Milli Məclis
    10:00

    Saytlarda və sosial şəbəkələrdə cəmiyyətə açıqca hörmətsizlik ifadə edən hərəkətlər qadağan olunacaq

    Milli Məclis
    Bütün Xəbər Lenti