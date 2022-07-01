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Коллегия адвокатов готова помочь армянам Карабахского региона, принявшим законы Азербайджана

Коллегия адвокатов готова помочь армянам Карабахского региона, принявшим законы Азербайджана "Мы всегда готовы оказать юридическую помощь любому гражданину Азербайджана армянского происхождения, проживающему в Карабахском регионе и принимающему наши законы".
Происшествия
1 июля 2022 г. 14:10
Коллегия адвокатов готова помочь армянам Карабахского региона, принявшим законы Азербайджана

"Мы всегда готовы оказать юридическую помощь любому гражданину Азербайджана армянского происхождения, проживающему в Карабахском регионе и принимающему наши законы".

Об этом сказал Report председатель Коллегии адвокатов Азербайджана (КАА) Анар Багиров.

Он выразил сожаление, что армянская сторона демонстрирует деструктивную позицию.

"Если этнические армяне приму гражданство Азербайджана в соответствии с Конституцией, то представительство в законодательных и других органах власти является их правом. Для них не будет проблем с деятельностью в органах местного самоуправления. То есть все их права будут обеспечены. Президент Ильхам Алиев неоднократно озвучивал это на самом высоком уровне", - отметил Анар Багиров.

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Версия на английском языке Bar Association: "We can provide legal assistance to any Azerbaijani citizens of Armenian origin living in Karabakh and accepting Azerbaijani laws"
Версия на азербайджанском языке VK sədri: "Qarabağda yaşayan, Azərbaycanın qanunlarını qəbul edən erməni əsilli vətəndaşlarımıza hüquqi yardım göstərməyə hazırıq"

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