Коллегия адвокатов готова помочь армянам Карабахского региона, принявшим законы Азербайджана

"Мы всегда готовы оказать юридическую помощь любому гражданину Азербайджана армянского происхождения, проживающему в Карабахском регионе и принимающему наши законы".

"Мы всегда готовы оказать юридическую помощь любому гражданину Азербайджана армянского происхождения, проживающему в Карабахском регионе и принимающему наши законы".

Об этом сказал Report председатель Коллегии адвокатов Азербайджана (КАА) Анар Багиров.

Он выразил сожаление, что армянская сторона демонстрирует деструктивную позицию.

"Если этнические армяне приму гражданство Азербайджана в соответствии с Конституцией, то представительство в законодательных и других органах власти является их правом. Для них не будет проблем с деятельностью в органах местного самоуправления. То есть все их права будут обеспечены. Президент Ильхам Алиев неоднократно озвучивал это на самом высоком уровне", - отметил Анар Багиров.