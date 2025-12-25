Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией годовщина крушения самолета AZAL
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией годовщина крушения самолета AZAL

    Киберполиция Азербайджана пресекла мошенничество с криптовалютой на сумму более 1 млн манатов

    Происшествия
    • 25 декабря, 2025
    • 17:29
    Киберполиция Азербайджана пресекла мошенничество с криптовалютой на сумму более 1 млн манатов

    Главное управление по борьбе с киберпреступностью (ГУИБ) при Министерстве внутренних дел Азербайджана провело очередную операцию в рамках международной правовой помощи и взаимного сотрудничества с правоохранительными органами иностранных государств.

    Как сообщили Report в пресс-службе Министерства внутренних дел, киберполиция получила оперативную информацию о гражданах Азербайджана, организовавших схему мошенничества под видом онлайн-операций по купле-продаже криптовалюты, причинив особо крупный ущерб иностранным гражданам.

    В результате оперативно-технических мероприятий задержаны Малик Гусейнов и Махмуд Аскерли, ранее осужденные за аналогичные преступления в Турции и России.

    Следствием установлены детали преступной схемы: Гусейнов и Аскерли арендовали офисное помещение в торговом центре на территории иностранного государства. Затем Гусейнов обратился в пункт обмена валюты, расположенный в том же здании, с предложением обменять 600 000 фальшивых долларов США на эквивалентную сумму в криптовалюте USDT. Получив подтверждение о поступлении криптовалюты на свой счет в размере, превышающем 1 млн манатов, он покинул страну.

    По данному факту возбуждено уголовное дело. Решением суда в отношении обоих подозреваемых избрана мера пресечения в виде ареста.

    В настоящее время следственные действия продолжаются.

    криптовалюта кибермошенники киберполиция МВД задержания
    Kiberpolis 1 milyon manatlıq kriptovalyutanı qanunsuz yolla ələ keçirən şəxsləri saxlayıb

    Последние новости

    17:40
    Фото

    Президент Туркменистана наградил посла Азербайджана

    Внешняя политика
    17:39

    В Азербайджане на 23,8% выросли взносы по страхованию имущества

    Финансы
    17:39

    Казахстан опубликовал промежуточное сообщение о ходе расследования авиакатастрофы самолета AZAL

    В регионе
    17:29

    Киберполиция Азербайджана пресекла мошенничество с криптовалютой на сумму более 1 млн манатов

    Происшествия
    17:20
    Фото

    В Карабахском университете на факультете бизнеса и экономики обучаются 505 студентов

    Наука и образование
    17:18

    Украина ударила по Новошахтинскому НПЗ крылатыми ракетами Storm Shadow

    Другие страны
    17:13

    Счетная палата внедрит новые индикаторы в стратегическом плане на 2026-2030 гг.

    Финансы
    17:03
    Фото

    В Актау почтили память жертв крушения самолета AZAL

    Внешняя политика
    16:59

    Захарова: МИД РФ призывает россиян воздержаться от поездок в Германию

    В регионе
    Лента новостей