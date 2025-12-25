Киберполиция Азербайджана пресекла мошенничество с криптовалютой на сумму более 1 млн манатов

Главное управление по борьбе с киберпреступностью (ГУИБ) при Министерстве внутренних дел Азербайджана провело очередную операцию в рамках международной правовой помощи и взаимного сотрудничества с правоохранительными органами иностранных государств.

Как сообщили Report в пресс-службе Министерства внутренних дел, киберполиция получила оперативную информацию о гражданах Азербайджана, организовавших схему мошенничества под видом онлайн-операций по купле-продаже криптовалюты, причинив особо крупный ущерб иностранным гражданам.

В результате оперативно-технических мероприятий задержаны Малик Гусейнов и Махмуд Аскерли, ранее осужденные за аналогичные преступления в Турции и России.

Следствием установлены детали преступной схемы: Гусейнов и Аскерли арендовали офисное помещение в торговом центре на территории иностранного государства. Затем Гусейнов обратился в пункт обмена валюты, расположенный в том же здании, с предложением обменять 600 000 фальшивых долларов США на эквивалентную сумму в криптовалюте USDT. Получив подтверждение о поступлении криптовалюты на свой счет в размере, превышающем 1 млн манатов, он покинул страну.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Решением суда в отношении обоих подозреваемых избрана мера пресечения в виде ареста.

В настоящее время следственные действия продолжаются.