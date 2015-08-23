​"Кавказская пленница": в Невском районе уроженец Азербайджана похитил свою невесту

Баку. 23 Августа. REPORT.AZ/ В Невском районе расследуют дело о похищении девушки.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, по предварительным данным, 20-летнюю девушку похитил ее жених-земляк, уроженец Азербайджана.

Минувшей ночью в 04:10 утра в полицию обратилась 41-летняя женщина, работающая кассиром в магазине. Уроженка Азербайджана рассказала, что 22 августа в 21:30 у дома №14 по Народной улице трое преступников, насильно затолкали ее 20-летнюю дочь в автомобиль ВАЗ-2114 с номерами Ленинградской области и увезли в неизвестном направлении.

Мать девушки считает, пишет АН "Оперативное прикрытие", что ее дочь похитил жених, 24-летний житель Москвы. Известно, что машина зарегистрирована на одного из его друзей-земляков, также прибывшего из Азербайджана.

По заявлению о похищении проводится проверка, материалы дела переданы в Следственный комитет.