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К тушению пожаров в Агдаме и Агдере привлечены 2 вертолета

К тушению пожаров в Агдаме и Агдере привлечены 2 вертолета 09^02 К тушению пожаров в Агдаме и Агдере привлечены 2 вертолета.
Происшествия
23 июля 2025 г. 09:11
К тушению пожаров в Агдаме и Агдере привлечены 2 вертолета

К тушению пожаров в Агдаме и Агдере привлечены 2 вертолета.

Об этом Report сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям.

Отмечается, что на горячую телефонную линию "112" МЧС поступила информация о пожаре на открытой территории в направлении сел Алиагалы, Ени Гаралар Агдамского района и села Сырхавенд Агдеринского района. На территорию немедленно были привлечены силы МЧС.

С целью предотвращения распространения огня на большую территорию и ускорения работ по тушению, привлечены 2 вертолета Авиационного отряда, силы Государственной противопожарной службы.

В настоящее время мероприятия по борьбе с пожарами продолжаются.

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Версия на английском языке Azerbaijan deploys 2 helicopters to extinguish fires in Aghdam and Aghdara
Версия на азербайджанском языке Ağdam və Ağdərədəki yanğının söndürülməsinə iki helikopter cəlb olunub

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