К тушению пожаров в Агдаме и Агдере привлечены 2 вертолета

09^02 К тушению пожаров в Агдаме и Агдере привлечены 2 вертолета.

К тушению пожаров в Агдаме и Агдере привлечены 2 вертолета.

Об этом Report сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям.

Отмечается, что на горячую телефонную линию "112" МЧС поступила информация о пожаре на открытой территории в направлении сел Алиагалы, Ени Гаралар Агдамского района и села Сырхавенд Агдеринского района. На территорию немедленно были привлечены силы МЧС.

С целью предотвращения распространения огня на большую территорию и ускорения работ по тушению, привлечены 2 вертолета Авиационного отряда, силы Государственной противопожарной службы.

В настоящее время мероприятия по борьбе с пожарами продолжаются.