Известный актер попал в ДТП в Баку

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Баку. 16 марта. REPORT.AZ/ На проспекте Зии Буниятова в Низаминском районе Баку произошло ДТП.

Как передает Report, у автомобиля марки Mercedes с государственным регистрационным номером "90-XL-449", за рулем которого был Газиев Ясин Гани оглы, произошли технические неполадки (вышел из строя топливный насос). Находившийся в машине в качестве пассажира актер Фархад Самими вышел из машины, чтобы помочь водителю.

В это время на высокой скорости в Mercedes врезался автомобиль марки ВАЗ-2105 с государственным регистрационным номером "10-LB-746", за рулем которого находился 38-летний Мамедов Фирдовси Теййуб оглы . В результате актер Фархад Самими получил легкие телесные повреждения. Ему была оказана амбулаторная помощь.

По факту на место происшествия были привлечены сотрудники ДПС.