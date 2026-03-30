МЧС эвакуировало с подтопленных территорий 547 человек

Силы Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) в течение минувшей ночи и всего дня без перерыва продолжали работы по обеспечению необходимых мер безопасности на подтопленных из-за ливней территориях.

Как сообщили Report в МЧС, в результате проведенных мероприятий в безопасные зоны были эвакуированы в общей сложности 547 человек, включая 108 детей.