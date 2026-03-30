Su basmış ərazilərdən 547 nəfər təhlükəsiz əraziyə təxliyə edilib
Hadisə
- 30 mart, 2026
- 19:32
Fövqəladə Hallar Nazirliyinin qüvvələri tərəfindən intensiv yağışlarla əlaqədar su basmış ərazilərdə müvafiq təhlükəsizik tədbirlərinin görülməsi işləri ötən gecə və gün ərzində fasiləsiz olaraq davam etdirilib.
FHN-dən "Report"a verilən xəbərə görə, görülmüş tədbirlər nəticəsində 108-i azyaşlı olmaqla ümumilikdə 547 nəfər təhlükəsiz əraziyə təxliyə edilib.
Su basmış ərazilərdən 547 nəfər təhlükəsiz əraziyə təxliyə edilib
