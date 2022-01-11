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Из Украины в Азербайджан возвращены более 1,4 тыс. незаконных мигрантов

Из Украины в Азербайджан возвращены более 1,4 тыс. незаконных мигрантов Уточнено число граждан Азербайджана, незаконно проживающих и депортированных из Украины.
Происшествия
11 января 2022 г. 14:55
Из Украины в Азербайджан возвращены более 1,4 тыс. незаконных мигрантов

Уточнено число граждан Азербайджана, незаконно проживающих и депортированных из Украины.

Как сообщили в ответ на запрос восточноевропейского бюро Report в Государственной миграционной службе Украины, в 2021 году в целом выявлены 1 448 граждан Азербайджана, являвшихся незаконными мигрантами.

В минувшем году было принято решение о добровольном возвращении на родину 2 граждан Азербайджана, 1380 граждан были возвращены на родину принудительно. В отношении 47 граждан Азербайджана принято решение о принудительном выдворении за пределы Украины.

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Версия на азербайджанском языке Ukraynada qanunsuz yaşayan və deport olunan Azərbaycan vətəndaşlarının sayı məlum olub

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