Из Украины в Азербайджан возвращены более 1,4 тыс. незаконных мигрантов

Уточнено число граждан Азербайджана, незаконно проживающих и депортированных из Украины.

Уточнено число граждан Азербайджана, незаконно проживающих и депортированных из Украины.

Как сообщили в ответ на запрос восточноевропейского бюро Report в Государственной миграционной службе Украины, в 2021 году в целом выявлены 1 448 граждан Азербайджана, являвшихся незаконными мигрантами.

В минувшем году было принято решение о добровольном возвращении на родину 2 граждан Азербайджана, 1380 граждан были возвращены на родину принудительно. В отношении 47 граждан Азербайджана принято решение о принудительном выдворении за пределы Украины.