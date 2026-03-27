    Из Ирана в Азербайджан на сегодняшний день эвакуировано 3 040 человек

    • 27 марта, 2026
    • 10:45
    Из Ирана в Азербайджан на сегодняшний день эвакуировано 3 040 человек

    С 08:00 28 февраля до 10:00 27 марта из Ирана в Азербайджан в общей сложности были эвакуированы 3 040 человек.

    Как сообщает Report, из них 516 человек являются гражданами Азербайджана.

    Среди эвакуированных также граждане Китая - 723 человека, России - 343, Бангладеш - 198, Таджикистана -187, Индии - 184, Пакистана - 148, Омана - 80, Индонезии - 68, Ирана - 57, Италии - 44, Алжира - 30, Испании - 26, Германии - 24, Канады - 24, Франции - 19, Саудовской Аравии - 18, Японии - 18, Грузии - 19, Узбекистана - 16, Польши - 13, Швейцарии - 13, Нигерии - 13, Венгрии - 12, Бахрейна - 12, Казахстана - 13, Мексики - 11, США - 11.

    Кроме того, эвакуированы по 10 граждан Великобритании, Беларуси, Болгарии и Демократической Республики Конго; по 8 - Бразилии и Судана; 7 - Венесуэлы; по 6 -Словакии, Бельгии, Румынии и Объединенных Арабских Эмиратов.

    Также среди эвакуированных - по 5 граждан Турции, Сербии, Чехии, Швеции, Афганистана, Австралии, Австрии, Греции, Вьетнама и Кыргызстана; по 4 - Иордании, Филиппин, Украины, Шри-Ланки, Кувейта, Финляндии и Нидерландов; по 3 - Катара, Хорватии, Дании и Норвегии; по 2 - Непала, Ливана, Йемена, Мьянмы, Кипра и Словении.

    По одному гражданину эвакуированы из Туниса, Южно-Африканской Республики, Мальдивских островов, Кубы, Ватикана, Аргентины, Боснии и Герцеговины, Латвии, Египта, Белиза и Доминиканской Республики.

    İrandan Azərbaycana indiyədək 3 040 şəxs təxliyə olunub
    3,040 people evacuated from Iran to Azerbaijan
    Последние новости

    11:07

    Морская организация ООН: Военное сопровождение в Ормузе не устранит риски для судоходства

    Другие страны
    11:07

    Возбуждено уголовное дело в связи с убийством в поселке Тюркян

    Происшествия
    10:57

    В Азербайджане минувшим днем задержаны 38 подозреваемых в совершении преступлений

    Происшествия
    10:45
    Фото

    Из Ирана в Азербайджан на сегодняшний день эвакуировано 3 040 человек

    Происшествия
    10:32

    Подписан меморандум между GECO и Zhero в рамках Черноморского энергокоридора

    Энергетика
    10:30

    Отчет Генсека: НАТО готов углублять диалог и сотрудничество с Азербайджаном

    Внешняя политика
    10:23

    На Гавайях вертолет потерпел крушение, есть погибшие и пострадавшие

    Другие страны
    10:12

    Цена на золото повысилась на 1,5%, серебро подорожало на 3%

    Финансы
    09:52

    ОАЭ планируют применить ВМС для восстановления судоходства в Ормузском проливе

    Другие страны
    Лента новостей