Из Ирана в Азербайджан на сегодняшний день эвакуировано 3 040 человек

С 08:00 28 февраля до 10:00 27 марта из Ирана в Азербайджан в общей сложности были эвакуированы 3 040 человек.

Как сообщает Report, из них 516 человек являются гражданами Азербайджана.

Среди эвакуированных также граждане Китая - 723 человека, России - 343, Бангладеш - 198, Таджикистана -187, Индии - 184, Пакистана - 148, Омана - 80, Индонезии - 68, Ирана - 57, Италии - 44, Алжира - 30, Испании - 26, Германии - 24, Канады - 24, Франции - 19, Саудовской Аравии - 18, Японии - 18, Грузии - 19, Узбекистана - 16, Польши - 13, Швейцарии - 13, Нигерии - 13, Венгрии - 12, Бахрейна - 12, Казахстана - 13, Мексики - 11, США - 11.

Кроме того, эвакуированы по 10 граждан Великобритании, Беларуси, Болгарии и Демократической Республики Конго; по 8 - Бразилии и Судана; 7 - Венесуэлы; по 6 -Словакии, Бельгии, Румынии и Объединенных Арабских Эмиратов.

Также среди эвакуированных - по 5 граждан Турции, Сербии, Чехии, Швеции, Афганистана, Австралии, Австрии, Греции, Вьетнама и Кыргызстана; по 4 - Иордании, Филиппин, Украины, Шри-Ланки, Кувейта, Финляндии и Нидерландов; по 3 - Катара, Хорватии, Дании и Норвегии; по 2 - Непала, Ливана, Йемена, Мьянмы, Кипра и Словении.

По одному гражданину эвакуированы из Туниса, Южно-Африканской Республики, Мальдивских островов, Кубы, Ватикана, Аргентины, Боснии и Герцеговины, Латвии, Египта, Белиза и Доминиканской Республики.