Из Грузии экстрадированы двое разыскиваемых граждан Азербайджана
Происшествия
- 23 января, 2026
- 11:14
Из Грузии в Азербайджан экстрадированы два гражданина, объявленные в международный розыск.
Об этом сообщили Report в пресс-службе Генеральной прокуратуры.
Грузинская сторона удовлетворила ходатайства об экстрадиции граждан Азербайджана Абульфата Исмаилзаде и Амала Азизова в соответствии с Конвенцией от 22 января 1993 года о правовой помощи по гражданским, семейным и уголовным делам.
Их подозревают в совершении преступлений, предусмотренных различными статьями Уголовного кодекса Азербайджана. В связи с уклонением от следствия они были привлечены в качестве обвиняемых и объявлены в международный розыск.
Задержанные на территории Грузии лица были доставлены в Азербайджан в сопровождении специального конвоя Пенитенциарной службы.
