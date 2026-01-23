Из Грузии экстрадированы двое разыскиваемых граждан Азербайджана

Из Грузии в Азербайджан экстрадированы два гражданина, объявленные в международный розыск.

Об этом сообщили Report в пресс-службе Генеральной прокуратуры.

Грузинская сторона удовлетворила ходатайства об экстрадиции граждан Азербайджана Абульфата Исмаилзаде и Амала Азизова в соответствии с Конвенцией от 22 января 1993 года о правовой помощи по гражданским, семейным и уголовным делам.

Их подозревают в совершении преступлений, предусмотренных различными статьями Уголовного кодекса Азербайджана. В связи с уклонением от следствия они были привлечены в качестве обвиняемых и объявлены в международный розыск.

Задержанные на территории Грузии лица были доставлены в Азербайджан в сопровождении специального конвоя Пенитенциарной службы.