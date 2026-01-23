Ильхам Алиев WUF13 Всемирный экономический форум (WEF) - 2026 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Совет мира по Газе
    Ильхам Алиев WUF13 Всемирный экономический форум (WEF) - 2026 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Совет мира по Газе

    Из Грузии экстрадированы двое разыскиваемых граждан Азербайджана

    Происшествия
    • 23 января, 2026
    • 11:14
    Из Грузии экстрадированы двое разыскиваемых граждан Азербайджана

    Из Грузии в Азербайджан экстрадированы два гражданина, объявленные в международный розыск.

    Об этом сообщили Report в пресс-службе Генеральной прокуратуры.

    Грузинская сторона удовлетворила ходатайства об экстрадиции граждан Азербайджана Абульфата Исмаилзаде и Амала Азизова в соответствии с Конвенцией от 22 января 1993 года о правовой помощи по гражданским, семейным и уголовным делам.

    Их подозревают в совершении преступлений, предусмотренных различными статьями Уголовного кодекса Азербайджана. В связи с уклонением от следствия они были привлечены в качестве обвиняемых и объявлены в международный розыск.

    Задержанные на территории Грузии лица были доставлены в Азербайджан в сопровождении специального конвоя Пенитенциарной службы.

    экстрадиция Грузия Азербайджан Генпрокуратура
    DGK-dakı qaçaqmalçılığa görə axtarışda olan şəxslər Azərbaycana təhvil verilib - YENİLƏNİB

    Последние новости

    11:31

    При опрокидывании судна в Южно-Китайском море погибли два человека

    Другие страны
    11:30

    В Азербайджане предложен новый законопроект о защите прав должников

    Милли Меджлис
    11:24

    Турал Алиев: По зеленому коридору Black Sea Energy ведутся переговоры с инвесторами

    Энергетика
    11:22

    НАТО завершает работу над программой партнерства с Азербайджаном

    Внешняя политика
    11:20

    В Азербайджане обнаружены незаконно хранившиеся оружие и боеприпасы

    Происшествия
    11:19

    Замминистра: Треть потребляемого в Азербайджане газа расходуется на производство электроэнергии

    Энергетика
    11:16

    CESI начала подготовку ТЭО Транскаспийского коридора зеленой энергии

    Энергетика
    11:14

    Из Грузии экстрадированы двое разыскиваемых граждан Азербайджана

    Происшествия
    11:13

    Самолет рейса Пхукет-Барнаул подал сигнал ЧС над Китаем

    Другие страны
    Лента новостей