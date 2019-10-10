ГУПГБ: Информация о задержании членов ПНФА за участие в пикете не соответствует действительности

Информация о задержании на 15 суток членов ПНФА - Эльхана Алиева и Замина Салаева во время пикета не соответствует действительности.

Об этом сообщили Report в пресс-службе Главного управления полиции города Баку.

Согласно сообщению, мужчины были задержаны за свои действия еще до начала пикета: "8 октября в 01:50 автомобиль марки Ravon в Наримановском районе был остановлен сотрудниками дорожной полиции по причине нарушения правил дорожного движения. Во время проверки находившиеся в автомобиле пассажиры - ранее судимый по статье 221.2.2 (хулиганство) УК Замин Салаев и ранее судимый по статье 178.2.4 (мошенничество) УК Эльхан Алиев начали мешать работе полиции, не подчинились их законным требованиям и создали конфликтную ситуацию. По этой причине мужчины были доставлены в 16-е отделение полиции Наримановского РУП.

На основании материалов в отношении обоих задержанных был составлен протокол об административном проступке в соответствии со статьей 535.1 Кодекса об административных проступках и передан на рассмотрение в Наримановский районный суд. За административные правонарушения суд приговорил Эльхана Алиева и Замина Салаева к 15 суткам административного ареста.

Утверждения о том, что они были задержаны полицией за их политическую принадлежность или участие в согласованном пикете, являются беспочвенными".