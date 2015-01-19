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    ИГИЛ казнила боевика из Сумгаита - ФОТО

    Он раньше воевал в составе вооруженных формирований Афганистана

    Баку. 19 января. REPORT.AZ/ ИГИЛ казнила боевика Сираджа Азери, являющегося жителем города Сумгаит Азербайджана.

    Как сообщает Report со ссылкой на Timeturk, в последнее время внутри группировки ИГИЛ наблюдаются протесты против преступлений против мусульман. Чтобы предотвратить подобные протесты, ИГИЛ устраивает фальшивые суды, и казнит этих боевиков по обвинению в "шпионаже в пользу зарубежных стран".

    В сообщении сказано, что Сирадж Азери также был казнен по такому "обвинению".

    Согласно информации, он раньше воевал в составе вооруженных формирований Афганистана.

    Напомним, что на прошлой неделе ИГИЛ казнила двух боевиков по обвинению в "шпионаже" в пользу Главного управления разведки России. Оба они были гражданами Казахстана. 

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