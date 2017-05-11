Ходатайства лиц, задержанных по делу о пожаре в жилом доме в Бинагади, не удовлетворены

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Баку. 11 мая. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском апелляционном суде началось судебное заседание по апелляционной жалобе на решение суда по делу Мирюсифа Махмудова, Алекпера Аскерова, Угура Баширова, Газанфара Новрузова, Адалята Раджабова, Низами Оруджева, Агаджавада Мамедова и Акифа Алибекова, обвиняемых по делу о пожаре в жилом доме на территории Бинагадинского района.

Как сообщает Report, в ходе судебного процесса под председательством судьи Ильгара Мургузова было объявлено об обращении в суд пострадавших.

Судья отметил, что в обращении сказано о присвоении государственных средств, предназначенных для ремонта здания: "Согласно заявлению, более 8 миллионов государственных средств, предназначенных для выплаты компенсаций пострадавшим и ремонта здания, были присвоены и использованы не по назначению".

Судья отметил, что этот вопрос не имеет ничего общего с уголовным делом, рассматриваемым в суде: "Поэтому, мы не можем расследовать этот вопрос. В связи с этим обращайтесь в следственный орган".

По словам И.Мургузова, в суд поступило ряд ходатайств от адвокатов обвиняемых лиц: "Защитники Мирюсифа Махмудова требуют отменить избранную в его отношении меру пресечения в виде ареста, адвокаты Угура Баширова просят отменить меру пресечения в виде ареста, а остальные адвокаты требуют проведения судебного заседания с частичным привлечением следствия".

Ходатайства не были удовлетворены.

Очередное заседание суда назначено на 24 мая.

Отметим, что 19 мая 2015 года в многоэтажном жилом доме на территории Бинагадинского района произошел пожар, который привел к тяжелым последствиям. В результате пожара погибли 15 человек, 50 пострадали.

Напомним, что по итогам следствия в качестве обвиняемых лиц привлечены генеральный директор ООО "Qlobal Stone", производящего полиуретан, который был использован при облицовке здания, Баширов Угур Фируз оглу, учредитель и председатель правления ООО Global Construction Махмудов Мирюсиф Мирджафар оглу, заместитель председателя правления Аскеров Алекпер Илдырым оглу, бывший первый заместитель главы Исполнительной власти Бинагадинского района Новрузов Газанфар Магеррам оглу, заведующий отделом хозяйства Исполнительной власти Бинагадинского района Раджабов Адалят Шамсаддин оглу, который в 2012-2013 гг. работал начальником жилищно-коммунального хозяйства Бинагадинского района, начальник жилищно-коммунального участка №72 Бинагадинского района Оруджев Низами Гара оглу. Им предъявлены обвинения по ст. 225.2 (нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего или иные тяжкие последствия) и ст. 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия). Также предъявлены обвинения по ст. 308.2 и ст. 313 (служебный подлог) Мамедову Агаджаваду Гаджи оглу, начальнику испытательной лаборатории ЗАО "Дарнагюльский завод металлопластиковых труб", в которой проходили испытания полиуретана, и по ст. 308.2 Алибекову Акифу Мурадали оглу, генеральному директору Центра гигиены и эпидемиологии министерства здравоохранения, где были согласованы технические требования к изделиям из полиуретана.

В отношении А.Алибекова и А.Мамедова не была избрана мера пресечения в виде ареста.

Согласно постановлению Бакинского суда по тяжким преступлениям к лишению свободы приговорены: М.Махмудов на 8 лет, А.Аскеров на 4 года, У.Баширов на 5 лет, Газанфар Новрузов на 4 года, А. Раджабов на 4 года, Н.Оруджев на 3 года и 6 месяцев.

В отношении А.Мамедова и А.Алибаева была принята условная мера наказания, согласно 70 статье уголовного кодекса (условное осуждение).