Гянджинский суд вынес приговор обвиняемому в терроризме

Рашад Мурсалов, обвиняемый в совершении террористических действий в составе различных вооруженных группировок на территории иностранного государства, приговорен к 13 годам лишения свободы.

Как сообщает Report, приговор объявлен на процессе в Гянджинском суде по тяжким преступлениям под председательством судьи Абдуллы Мамедова.

Согласно приговору, Мурсалов будет отбывать наказание в исправительном учреждении строгого режима.

Отметим, что 35-летний уроженец села Хатынлы Товузского района Рашад Мурсалов был задержан в ходе операции, проведенной Службой государственной безопасности.

Ему было предъявлено обвинение в участии на почве религиозной вражды в боевых учениях и вооруженных конфликтах в составе преступного сообщества, действующего в иностранном государстве.

Обвинения были выдвинуты по статьям 12.1, 218.2 (участие в преступном сообществе), 12.3, 214-3.1 (прохождение подготовки в целях терроризма за пределами страны), 283-1.3 (участие в вооруженных конфликтах за пределами страны) УК АР.