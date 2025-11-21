Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет Медиафорум D-8
    Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет Медиафорум D-8

    Гянджинский суд вынес приговор обвиняемому в терроризме

    Происшествия
    • 21 ноября, 2025
    • 18:47
    Гянджинский суд вынес приговор обвиняемому в терроризме

    Рашад Мурсалов, обвиняемый в совершении террористических действий в составе различных вооруженных группировок на территории иностранного государства, приговорен к 13 годам лишения свободы.

    Как сообщает Report, приговор объявлен на процессе в Гянджинском суде по тяжким преступлениям под председательством судьи Абдуллы Мамедова.

    Согласно приговору, Мурсалов будет отбывать наказание в исправительном учреждении строгого режима.

    Отметим, что 35-летний уроженец села Хатынлы Товузского района Рашад Мурсалов был задержан в ходе операции, проведенной Службой государственной безопасности.

    Ему было предъявлено обвинение в участии на почве религиозной вражды в боевых учениях и вооруженных конфликтах в составе преступного сообщества, действующего в иностранном государстве.

    Обвинения были выдвинуты по статьям 12.1, 218.2 (участие в преступном сообществе), 12.3, 214-3.1 (прохождение подготовки в целях терроризма за пределами страны), 283-1.3 (участие в вооруженных конфликтах за пределами страны) УК АР.

    терроризм суд приговор
    Terrorçuluqda təqsirləndirilən Azərbaycan vətəndaşına hökm oxunub

    Последние новости

    19:38

    Зеленский провел телефонный разговор с Вэнсом

    Другие страны
    19:28

    В ДР Конго боевики убили 89 человек, среди них женщины и дети

    Другие страны
    19:25
    Фото

    В Баку состоялось очередное заседание суда по делу Рубена Варданяна

    Происшествия
    19:24

    Стармер: Украина должна самостоятельно определить свое будущее

    Другие страны
    19:23

    Принята Бакинская декларация по расширению медиасотрудничества стран D-8 - ОБНОВЛЕНО

    Медиа
    18:57

    Зеленский обратился к народу: Сейчас один из самых тяжелых моментов

    Другие страны
    18:51

    Эльнур Мамедов: Разминирование является критически важным условием в защите граждан

    Карабах
    18:47

    Гянджинский суд вынес приговор обвиняемому в терроризме

    Происшествия
    18:41

    Кая Каллас: РФ стремится затянуть решение болезненных для нее вопросов

    Другие страны
    Лента новостей