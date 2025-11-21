İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi D-8 Media Forumu
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi D-8 Media Forumu

    Terrorçuluqda təqsirləndirilən Azərbaycan vətəndaşına hökm oxunub

    Hadisə
    • 21 noyabr, 2025
    • 18:22
    Terrorçuluqda təqsirləndirilən Azərbaycan vətəndaşına hökm oxunub

    Xarici ölkənin ərazisində müxtəlif silahlı qruplaşmaların tərkibində terrorçuluq əməlləri törətməkdə təqsirləndirilən Rəşad Mürsəlov 13 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə hökm Gəncə Ağır Cinayətlər Məhkəməsində hakim Abdulla Məmmədovun sədrliyi ilə keçirilən prosesdə elan olunub.

    Hökmə əsasən, o, cəzasını ciddi rejimli cəzaçəkmə müəssisəsində çəkəcək.

    Qeyd edək ki, 1990-cı ildə Tovuz rayonunun Xatınlı kəndində doğulmuş Rəşad Mürsəlov Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin keçirdiyi əməliyyatla saxlanılıb.

    İttihama görə, o, xarici ölkədə fəaliyyət göstərən cinayətkar birliyin tərkibində dini məzhəbləri yaymaq, dini ayinlərin icrası adı altında, dini düşmənçilik zəminində digər dövlətin ərazisində döyüş təlimlərində və silahlı münaqişələrdə iştirak edib.

    İttihamda qeyd olunub ki, Rəşad Mürsəlov həmin müddət ərzində cinayətkar təşkilatın tərkibində AR Cinayət Məcəlləsinin 214-cü maddəsində nəzərdə tutulmuş, yəni terrorçuluq əməllərinin törədilməsi məqsədilə odlu silahlardan, partlayıcı maddələrdən və qurğulardan istifadə hazırlığı üzrə təlim alıb.

    O, AR Cinayət Məcəlləsinin 12.1, 218.2-ci (cinayətkar birlikdə iştirak etmə), 12.3, 214-3.1-ci (terrorçuluq məqsədi ilə ölkə hüdudlarından kənarda təlim keçmə), 283-1.3-cü (ölkə hüdudlarından kənarda silahlı münaqişələrdə iştirak etmə) maddələri ilə ittiham olunub.

    Məhkəmə hökm terrorçuluq
    Гянджинский суд вынес приговор обвиняемому в терроризме

    Son xəbərlər

    19:32

    Paşinyan Qazaxıstan parlamentinin spikeri ilə Azərbaycan-Ermənistan sülh prosesini müzakirə edib

    Region
    19:27

    Ağacların qanunsuz kəsilməsi nəticəsində yaşıllıqlara 84 min manatdan çox ziyan vurulub

    Ekologiya
    19:14
    Foto

    "Shirvan Open 2025" beynəlxalq şahmat festivalına start verilib

    Fərdi
    19:14
    Foto

    Ruben Vardanyanın məhkəməsində zərərçəkmiş şəxslərin ifadələri dinlənilib

    Hadisə
    19:11

    Xetaq Qazyumov: "İslamiadada qızıl medal qazanılması Azərbaycan güləş ictimaiyyətini sevindirir"

    Fərdi
    19:10
    Foto

    Azərbaycanın rəqəmsal inkişaf təcrübəsi Afrikanın bəzi ölkələrində tətbiq edilə bilər

    İKT
    19:02
    Foto

    AFFA tərəfindən klub nümayəndələri ilə onlayn görüş keçirilib

    Futbol
    19:01

    D-8 ölkələrinin media sahəsində əməkdaşlığının genişləndirilməsi üzrə Bakı Bəyannaməsi qəbul edilib - YENİLƏNİB

    Media
    18:55

    Nazir müavini: Azərbaycanda son beş ildə 240 min hektardan çox ərazi minalardan təmizlənib

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti