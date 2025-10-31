Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 неоколониализм
    Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 неоколониализм

    Грузия экстрадировала в Азербайджан обвиняемого в мошенничестве

    Происшествия
    • 31 октября, 2025
    • 12:59
    Грузия экстрадировала в Азербайджан обвиняемого в мошенничестве

    Гражданин Азербайджана Мехдиев Самир Салах оглы экстрадирован из Грузии.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Генпрокуратуру.

    По уголовному делу, расследуемому Имишлинским районным отделением полиции, Мехдиев был объявлен в международный розыск после предъявления обвинения в мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору и повлекшем значительный ущерб.

    Он был задержан в Грузии и доставлен в Азербайджан под конвоем Пенитенциарной службы Министерства юстиции.

    Грузия мошенничество экстрадиция Генпрокуратура
    Azərbaycanın beynəlxalq axtarışa verdiyi şəxs Gürcüstandan ekstradisiya olunub

    Последние новости

    13:44
    Фото

    В Нефтчале похоронили шехида I Карабахской войны Теймура Аллахвердиева

    Внутренняя политика
    13:37

    Айнур Айхан: Сотрудничество Азербайджана и Турции принесет долгосрочные результаты - ЭКСКЛЮЗИВ

    Бизнес
    13:36
    Фото

    В Республиканскую клиническую урологическую больницу назначен новый директор

    Здоровье
    13:34
    Видео

    Белый дом поделился видеороликом про Хэллоуин, представив демократов призраками

    Это интересно
    13:29
    Фото

    В Баку состоялась выставка "Путь к Великому возвращению"

    Внутренняя политика
    13:23
    Фото
    Видео

    Зарубежные дипломаты ознакомились со строительством станции "Хякяри" в Зангилане

    Внешняя политика
    13:20

    Десмонд Фунви: Колониализм оставил глубокие травмы, передающиеся из поколения в поколение

    Внешняя политика
    13:19
    Фото

    Жителям села Хыдырлы вручены ключи от домов - ОБНОВЛЕНО

    Внутренняя политика
    13:16

    Закир Гасанов находится с визитом в Казахстане

    Армия
    Лента новостей