Грузия экстрадировала в Азербайджан обвиняемого в мошенничестве
Происшествия
- 31 октября, 2025
- 12:59
Гражданин Азербайджана Мехдиев Самир Салах оглы экстрадирован из Грузии.
Об этом сообщает Report со ссылкой на Генпрокуратуру.
По уголовному делу, расследуемому Имишлинским районным отделением полиции, Мехдиев был объявлен в международный розыск после предъявления обвинения в мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору и повлекшем значительный ущерб.
Он был задержан в Грузии и доставлен в Азербайджан под конвоем Пенитенциарной службы Министерства юстиции.
Последние новости
13:44
Фото
В Нефтчале похоронили шехида I Карабахской войны Теймура АллахвердиеваВнутренняя политика
13:37
Айнур Айхан: Сотрудничество Азербайджана и Турции принесет долгосрочные результаты - ЭКСКЛЮЗИВБизнес
13:36
Фото
В Республиканскую клиническую урологическую больницу назначен новый директорЗдоровье
13:34
Видео
Белый дом поделился видеороликом про Хэллоуин, представив демократов призракамиЭто интересно
13:29
Фото
В Баку состоялась выставка "Путь к Великому возвращению"Внутренняя политика
13:23
Фото
Видео
Зарубежные дипломаты ознакомились со строительством станции "Хякяри" в ЗангиланеВнешняя политика
13:20
Десмонд Фунви: Колониализм оставил глубокие травмы, передающиеся из поколения в поколениеВнешняя политика
13:19
Фото
Жителям села Хыдырлы вручены ключи от домов - ОБНОВЛЕНОВнутренняя политика
13:16