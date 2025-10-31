Грузия экстрадировала в Азербайджан обвиняемого в мошенничестве

Гражданин Азербайджана Мехдиев Самир Салах оглы экстрадирован из Грузии.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Генпрокуратуру.

По уголовному делу, расследуемому Имишлинским районным отделением полиции, Мехдиев был объявлен в международный розыск после предъявления обвинения в мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору и повлекшем значительный ущерб.

Он был задержан в Грузии и доставлен в Азербайджан под конвоем Пенитенциарной службы Министерства юстиции.