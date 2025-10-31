İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13 Neokolonializm
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13 Neokolonializm

    Azərbaycanın beynəlxalq axtarışa verdiyi şəxs Gürcüstandan ekstradisiya olunub

    Hadisə
    • 31 oktyabr, 2025
    • 12:44
    Azərbaycanın beynəlxalq axtarışa verdiyi şəxs Gürcüstandan ekstradisiya olunub

    Azərbaycan vətəndaşı Samir Salah oğlu Mehdiyev Gürcüstandan ölkəyə ekstradisiya olunub.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Baş Prokurorluq məlumat yayıb.

    Belə ki, İmişli Rayon Polis Şöbəsində istintaqı aparılan cinayət işi üzrə S.Mehdiyev Cinayət Məcəlləsinin dələduzluq - qabaqcadan əlbir olan bir qrup şəxs tərəfindən, xeyli miqdarda ziyan vurmaqla törədildikdə maddələrində nəzərdə tutulmuş cinayət əməlini törətməsinə əsaslı şübhələr müəyyən edildiyindən barəsində təqsirləndirilən şəxs qismində cəlb etmə haqqında qərar qəbul edilərək beynəlxalq axtarış elan olunub.

    S.Mehdiyev Gürcüstanda saxlanılaraq Ədliyyə Nazirliyinin Penitensiar xidmətinin xüsusi konvoyunun müşayiəti ilə Azərbaycana gətirilib.

    Azərbaycan Gürcüstan ekstradisiya
    Грузия экстрадировала в Азербайджан обвиняемого в мошенничестве

    Son xəbərlər

    13:44
    Video

    Ağ Ev demokratların ruh kimi təqdim edildiyi videoçarx paylaşıb

    Maraqlı
    13:43

    Sumqayıtdan Bakıya hərəkət edən müntəzəm marşrutun hərəkət sxemi dəyişdirilir

    İnfrastruktur
    13:40
    Foto

    İmişlidə I Qarabağ müharibəsinin itkin-şəhidi Elçin Heydərov dəfn edilib – YENİLƏNİB

    Daxili siyasət
    13:39

    Salyanda elektrik cərəyanı vuran 21 yaşlı şəxs xəstəxanada ölüb - YENİLƏNİB

    Hadisə
    13:37

    "Araz-Naxçıvan"ın baş məşqçisi: "Lüksemburq klubu ilə görüşə tam bərpa olunmamış çıxmışdıq"

    Futbol
    13:35

    Azərbaycan və Macarıstan XİN başçıları strateji tərəfdaşlığı müzakirə edib - YENİLƏNİB

    Xarici siyasət
    13:33

    Bakı və Sofiya strateji tərəfdaşlığın dərinləşdirilməsi üçün yeni addımları razılaşdırıb

    Energetika
    13:29
    Foto

    Neftçalada I Qarabağ müharibəsinin itkin-şəhidi Teymur Allahverdiyev dəfn edilib – YENİLƏNİB

    Daxili siyasət
    13:26

    Desmond Funvi: Kolonializm nəsildən-nəslə ötürülən dərin izlər buraxıb

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti