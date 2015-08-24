Баку. 24 августа. REPORT.AZ/ Гражданин Азербайджана нашел родственников спустя 100 лет. Как сообщает Report, родственников после долгой разлуки нашел житель села Хойлу Горанбойского района Музаффар Исмаилов.

Отец М.Исмаилова в 1915 году стал беженцем из села Джани Даралаязского уезда.

Его семья, в том числе дяди по отцу Аслан, Тахир, Вилаят были вынуждены покинуть родной очаг в результате погрома армян. С того времени весь род был разбросан по различным регионам Азербайджана. Однако М.Исмаилов все время искал своих родственников. Он обратился в редакцию газеты "Голос Ходжалы" (Xocalının səsi"). После долгих поисков с помощью редакции было установлено, что его кузены Яшар, Захид, Кушвар, Дурдана и Хагигат проживали в селе Малыбейли Шушинского района, а после их приютили в селе Новханы Абшеронского района. "Наконец-то закончились боль, страдания и горечь разлуки, которые я терпел долгие годы - я нашел дорогих мне родственников", - заявил М.Исмаилов.