    Граждане Азербайджана за 9 месяцев этого года сдали более 3500 ед. оружия

    Происшествия
    • 20 октября, 2025
    • 11:45
    В период с января по сентябрь 2025 года граждане Азербайджана добровольно сдали 3536 единиц огнестрельного оружия.

    Об этом Report сообщили в Министерстве внутренних дел.

    Сообщается, что в результате проведенных оперативных мероприятий было обнаружено и изъято 645 единиц оружия.

    Bu ilin 9 ayı ərzində 3 min 536 odlu silah könüllü olaraq təhvil verilib

