Граждане Азербайджана за 9 месяцев этого года сдали более 3500 ед. оружия

В период с января по сентябрь 2025 года граждане Азербайджана добровольно сдали 3536 единиц огнестрельного оружия.

Об этом Report сообщили в Министерстве внутренних дел.

Сообщается, что в результате проведенных оперативных мероприятий было обнаружено и изъято 645 единиц оружия.