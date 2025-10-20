Граждане Азербайджана за 9 месяцев этого года сдали более 3500 ед. оружия
Происшествия
- 20 октября, 2025
- 11:45
В период с января по сентябрь 2025 года граждане Азербайджана добровольно сдали 3536 единиц огнестрельного оружия.
Об этом Report сообщили в Министерстве внутренних дел.
Сообщается, что в результате проведенных оперативных мероприятий было обнаружено и изъято 645 единиц оружия.
Последние новости
12:15
Президент Монголии наложил вето на отставку премьераДругие страны
12:13
Зеленский: Украина не позволит России выйти из войны победителемДругие страны
12:11
Фото
SOCAR внедрила электронную систему "Разрешение на выполнение работ"Энергетика
12:07
Дорожная полиция: Более половины ДТП в Баку связаны с наездом на пешеходовПроисшествия
12:02
Министр: Проект зеленого энергокоридора могут включить в 10-летний план развития ENTSO-EЭнергетика
11:59
Премьер Испании: Предложим ЕС окончательно отказаться от перевода часовДругие страны
11:58
Зеленский: Украина не изменила свою позицию относительно ДонбассаДругие страны
11:51
В Азербайджане награждены работники сферы статистикиВнутренняя политика
11:45