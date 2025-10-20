Bu ilin 9 ayı ərzində 3 min 536 odlu silah könüllü olaraq təhvil verilib
2025-ci ilin 9 ayı ərzində 3536 ədəd odlu silah vətəndaşlar tərəfindən könüllü olaraq təhvil verilib.
Bu barədə "Report"a Daxili İşlər Nazirliyindən məlumat verilib.
O da bildirilib ki, keçirilən əməliyyat tədbirlərilə 645 silah aşkar olunaraq götürülüb.
