    • 20 oktyabr, 2025
    • 11:32
    Bu ilin 9 ayı ərzində 3 min 536 odlu silah könüllü olaraq təhvil verilib

    2025-ci ilin 9 ayı ərzində 3536 ədəd odlu silah vətəndaşlar tərəfindən könüllü olaraq təhvil verilib.

    Bu barədə "Report"a Daxili İşlər Nazirliyindən məlumat verilib.

    O da bildirilib ki, keçirilən əməliyyat tədbirlərilə 645 silah aşkar olunaraq götürülüb.

    Граждане Азербайджана за 9 месяцев этого года сдали более 3500 ед. оружия

