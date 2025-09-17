Граждане Азербайджана попали в ДТП в Турции

В районе Тузлуджа турецкой провинции Ыгдыр граждане Азербайджана попали в ДТП.

Об этом сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ.

Отмечается, что в результате столкновения двух автомобилей, принадлежащих гражданам Азербайджана и Турции, пострадали 4 человека - 2 женщин и 2 мужчин. Они доставлены в ближайшие больницы.

По факту проводится расследование.