Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 Лига чемпионов УЕФА российско-украинская война
    Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 Лига чемпионов УЕФА российско-украинская война

    Граждане Азербайджана попали в ДТП в Турции

    Происшествия
    • 17 сентября, 2025
    • 17:18
    Граждане Азербайджана попали в ДТП в Турции

    В районе Тузлуджа турецкой провинции Ыгдыр граждане Азербайджана попали в ДТП.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ.

    Отмечается, что в результате столкновения двух автомобилей, принадлежащих гражданам Азербайджана и Турции, пострадали 4 человека - 2 женщин и 2 мужчин. Они доставлены в ближайшие больницы.

    По факту проводится расследование.  

    ДТП Турция Ыгдыр граждане Азербайджана
    Фото
    Видео
    Azərbaycan vətəndaşları Türkiyədə yol qəzasına düşüb, xəsarət alanlar var

    Последние новости

    18:05

    Симонян и Су Хуэй обсудили вопросы нормализацию между Ереваном и Баку

    Внешняя политика
    18:01

    В Азербайджане создадут рабочую группу для устранения трудностей в реинтеграции наркоманов

    Внутренняя политика
    17:56

    Лукашенко: Будущим президентом Беларуси должен стать крепкий мужик

    В регионе
    17:51

    Количество банковских счетов азербайджанского бизнеса увеличилось почти на 24%

    Финансы
    17:48

    ЕК предложила санкции против 10 представителей руководства ХАМАС

    Другие страны
    17:46

    Баку обсуждает с Минском расширение сотрудничества в ряде областей

    Бизнес
    17:45

    В Азербайджане принята шестилетняя программа противодействия наркоугрозе

    Другие
    17:43

    В Иране создадут cовет по поддержке возвращения иранцев из-за рубежа

    В регионе
    17:42

    ГНС в 2024г применила санкции на 480 тыс. манатов за нарушение условий найма работников

    Финансы
    Лента новостей