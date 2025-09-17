İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 "Qarabağ" klubu
    Azərbaycan vətəndaşları Türkiyədə yol qəzasına düşüb, xəsarət alanlar var

    Hadisə
    • 17 sentyabr, 2025
    • 17:03
    Azərbaycan vətəndaşları Türkiyədə yol qəzasına düşüb, xəsarət alanlar var

    Türkiyənin İğdır vilayətinin Tuzluca rayonunda Azərbaycan vətəndaşları (Naxçıvan sakinləri) avtomobil qəzasına düşüb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə KİV məlumat yayıb.

    Bildirilib ki, Azərbaycan və Türkiyə vətəndaşlarına məxsus iki minik avtomobilinin toqquşması nəticəsində ikisi qadın, ikisi kişi olmaqda dörd nəfər xəsarət alıb. Onlar yaxınlıqdakı xəstəxanalara yerləşdiriliblər.

    Avtoqəza zamanı hər iki avtomobilə ciddi ziyan dəyib.

    Faktla bağlı araşdırma aparılır. 

    Yol qəzası Türkiyə Naxçıvan
