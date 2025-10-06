Ильхам Алиев III Игры СНГ Саммит ОТГ
    ГПС задержала в сентябре на госгранице контрабандные товары на более чем 8 млн манатов

    Происшествия
    • 06 октября, 2025
    • 12:22
    Государственная пограничная служба (ГПС) в сентябре задержала на государственной границе контрабандные товары на более чем 8 млн манатов.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на ГПС.

    В результате мер борьбы против контрабандной деятельности за сентябрь были обнаружены и изъяты контрабандные товары общей стоимостью 8 млн 629 тыс. 755 манатов, включая лекарственные средства, алкогольные напитки и табачные изделия, говорится в сообщении.

    Ötən ay sərhəddə 8 milyon manatdan artıq qaçaqmal tutulub

