    Hadisə
    • 06 oktyabr, 2025
    • 12:01
    Ötən ay sərhəddə 8 milyon manatdan artıq qaçaqmal tutulub

    Ötən ay sərhəddə 8 milyon manatdan artıq qaçaqmal tutulub.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Dövlət Sərhəd Xidməti məlumat yayıb.

    Bildirilib ki, sentyabr ayı üzrə qaçaqmalçılıq fəaliyyətinə qarşı mübarizə tədbirləri nəticəsində ümumi dəyəri 8 milyon 629 min 755 manat оlan qaçaqmal, о cümlədən dərman vasitələri, spirtli içki və tütün məmulatları aşkar olunaraq götürülüb.

