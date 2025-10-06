Ötən ay sərhəddə 8 milyon manatdan artıq qaçaqmal tutulub
Hadisə
- 06 oktyabr, 2025
- 12:01
Ötən ay sərhəddə 8 milyon manatdan artıq qaçaqmal tutulub.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Dövlət Sərhəd Xidməti məlumat yayıb.
Bildirilib ki, sentyabr ayı üzrə qaçaqmalçılıq fəaliyyətinə qarşı mübarizə tədbirləri nəticəsində ümumi dəyəri 8 milyon 629 min 755 manat оlan qaçaqmal, о cümlədən dərman vasitələri, spirtli içki və tütün məmulatları aşkar olunaraq götürülüb.
