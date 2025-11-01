Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 неоколониализм
    Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 неоколониализм

    ГПС: В октябре на госгранице обнаружено и изъято более 489 кг наркотиков

    Происшествия
    • 01 ноября, 2025
    • 10:50
    ГПС: В октябре на госгранице обнаружено и изъято более 489 кг наркотиков

    В прошлом месяце на государственной границе Азербайджана обнаружено и изъято более 489 кг наркотиков и 4 689 таблеток наркотического свойства.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на данные Государственной пограничной службы (ГПС) за октябрь.

    Помимо этого, обнаружена и изъята контрабанда на общую сумму 8 млн 164 тыс. 905 манатов, в том числе 6 патронов для ружей, 9 гильз для пистолета, российская валюта, пиротехника, лекарственные средства, алкогольные напитки и табачные изделия.

    ГПС Азербайджана контрабанда наркотики
    DSX: Ötən ay 489 kiloqramdan çox narkotik, 8,2 milyon manata yaxın qaçaqmal aşkarlanıb

    Последние новости

    11:07

    Ильхам Алиев поздравил президента Алжира по случаю национального праздника

    Внешняя политика
    11:07

    Рынок обязательного страхования в Азербайджане вырос почти на 7%

    Финансы
    10:58

    Самия Сулуху Хассан переизбрана президентом Танзании

    Другие страны
    10:52

    Пограничники пресекли выезд свыше 500 человек с запретом на пересечение границы Азербайджана

    Внутренняя политика
    10:50

    ГПС: В октябре на госгранице обнаружено и изъято более 489 кг наркотиков

    Происшествия
    10:48

    ВС РФ нанесла удар баллистическими ракетами по Николаеву, есть раненые

    Другие страны
    10:41

    Азербайджанская нефть незначительно подешевела

    Энергетика
    10:34

    Трамп-младший посетит Армению

    Другие страны
    10:32
    Видео

    В поселке Бузовна спасли трех рыбаков, оказавшихся в беспомощном состоянии в море

    Происшествия
    Лента новостей