ГПС: В октябре на госгранице обнаружено и изъято более 489 кг наркотиков
Происшествия
- 01 ноября, 2025
- 10:50
В прошлом месяце на государственной границе Азербайджана обнаружено и изъято более 489 кг наркотиков и 4 689 таблеток наркотического свойства.
Об этом сообщает Report со ссылкой на данные Государственной пограничной службы (ГПС) за октябрь.
Помимо этого, обнаружена и изъята контрабанда на общую сумму 8 млн 164 тыс. 905 манатов, в том числе 6 патронов для ружей, 9 гильз для пистолета, российская валюта, пиротехника, лекарственные средства, алкогольные напитки и табачные изделия.
Последние новости
11:07
Ильхам Алиев поздравил президента Алжира по случаю национального праздникаВнешняя политика
11:07
Рынок обязательного страхования в Азербайджане вырос почти на 7%Финансы
10:58
Самия Сулуху Хассан переизбрана президентом ТанзанииДругие страны
10:52
Пограничники пресекли выезд свыше 500 человек с запретом на пересечение границы АзербайджанаВнутренняя политика
10:50
ГПС: В октябре на госгранице обнаружено и изъято более 489 кг наркотиковПроисшествия
10:48
ВС РФ нанесла удар баллистическими ракетами по Николаеву, есть раненыеДругие страны
10:41
Азербайджанская нефть незначительно подешевелаЭнергетика
10:34
Трамп-младший посетит АрмениюДругие страны
10:32
Видео