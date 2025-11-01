ГПС: В октябре на госгранице обнаружено и изъято более 489 кг наркотиков

В прошлом месяце на государственной границе Азербайджана обнаружено и изъято более 489 кг наркотиков и 4 689 таблеток наркотического свойства.

Об этом сообщает Report со ссылкой на данные Государственной пограничной службы (ГПС) за октябрь.

Помимо этого, обнаружена и изъята контрабанда на общую сумму 8 млн 164 тыс. 905 манатов, в том числе 6 патронов для ружей, 9 гильз для пистолета, российская валюта, пиротехника, лекарственные средства, алкогольные напитки и табачные изделия.