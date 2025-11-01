İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13 Neokolonializm
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13 Neokolonializm

    DSX: Ötən ay 489 kiloqramdan çox narkotik, 8,2 milyon manata yaxın qaçaqmal aşkarlanıb

    Hadisə
    • 01 noyabr, 2025
    • 10:24
    DSX: Ötən ay 489 kiloqramdan çox narkotik, 8,2 milyon manata yaxın qaçaqmal aşkarlanıb

    Ötən ay ərzində dövlət sərhədində 489 kiloqramdan çox narkotik, 8,2 milyon manata yaxın qaçaqmal aşkarlanıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Dövlət Sərhəd Xidmətinin (DSX) 2025-ci ilin oktyabr ayının icmalında qeyd olunub.

    Bildirilib ki, ötən ay sərhəddə 489 kiloqram 871 qram narkоtik vasitə, 4689 ədəd narkotik tərkibli güclü təsiredici vasitə hesab edilən həb aşkarlanaraq dövriyyədən çıxarılıb.

    Eyni zamanda, qaçaqmalçılıq fəaliyyətinə qarşı mübarizə tədbirləri nəticəsində ümumi dəyəri 8 milyon 164 min 905 manat оlan qaçaqmal, о cümlədən tüfəngə məxsus 6 ədəd patron, 9 ədəd tapança mərmisi, Rusiya valyutası, pirotexniki vasitələr, dərman vasitələri, spirtli içki və tütün məmulatları aşkar olunaraq götürülüb.

    Dövlət Sərhəd Xidməti narkotik qaçaqmal
    ГПС: В октябре на госгранице обнаружено и изъято более 489 кг наркотиков

    Son xəbərlər

    11:10

    Bakıda futzal hakimləri və inspektorlar üçün seminar keçirilib

    Futbol
    11:07

    Fərid Qayıbov: "Azərbaycanda gənclər siyasəti uğurla həyata keçirilir"

    Biznes
    11:07

    Azərbaycan idmançılarının noyabr ayına olan reytinq cədvəli açıqlanıb

    İdman
    11:05

    İlham Əliyev Əlcəzair Prezidentini milli bayram münasibətilə təbrik edib

    Xarici siyasət
    11:03

    Rusiya Nikolayevə ballistik raketlərlə zərbə endirib, yaralılar var

    Digər ölkələr
    11:00

    Crossmedia.az informasiya portalının fəaliyyətə başlamasından 1 il ötür

    Media
    10:51
    Foto

    Almaniyada Azərbaycan diasporunun gücləndirilməsi imkanları müzakirə edilib

    Xarici siyasət
    10:47

    Donald Trampın oğlu Ermənistana səfər edəcək

    Digər ölkələr
    10:34

    Azərbaycan nefti cüzi ucuzlaşıb

    Energetika
    Bütün Xəbər Lenti