DSX: Ötən ay 489 kiloqramdan çox narkotik, 8,2 milyon manata yaxın qaçaqmal aşkarlanıb
Hadisə
- 01 noyabr, 2025
- 10:24
Ötən ay ərzində dövlət sərhədində 489 kiloqramdan çox narkotik, 8,2 milyon manata yaxın qaçaqmal aşkarlanıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Dövlət Sərhəd Xidmətinin (DSX) 2025-ci ilin oktyabr ayının icmalında qeyd olunub.
Bildirilib ki, ötən ay sərhəddə 489 kiloqram 871 qram narkоtik vasitə, 4689 ədəd narkotik tərkibli güclü təsiredici vasitə hesab edilən həb aşkarlanaraq dövriyyədən çıxarılıb.
Eyni zamanda, qaçaqmalçılıq fəaliyyətinə qarşı mübarizə tədbirləri nəticəsində ümumi dəyəri 8 milyon 164 min 905 manat оlan qaçaqmal, о cümlədən tüfəngə məxsus 6 ədəd patron, 9 ədəd tapança mərmisi, Rusiya valyutası, pirotexniki vasitələr, dərman vasitələri, spirtli içki və tütün məmulatları aşkar olunaraq götürülüb.
Son xəbərlər
11:10
Bakıda futzal hakimləri və inspektorlar üçün seminar keçirilibFutbol
11:07
Fərid Qayıbov: "Azərbaycanda gənclər siyasəti uğurla həyata keçirilir"Biznes
11:07
Azərbaycan idmançılarının noyabr ayına olan reytinq cədvəli açıqlanıbİdman
11:05
İlham Əliyev Əlcəzair Prezidentini milli bayram münasibətilə təbrik edibXarici siyasət
11:03
Rusiya Nikolayevə ballistik raketlərlə zərbə endirib, yaralılar varDigər ölkələr
11:00
Crossmedia.az informasiya portalının fəaliyyətə başlamasından 1 il ötürMedia
10:51
Foto
Almaniyada Azərbaycan diasporunun gücləndirilməsi imkanları müzakirə edilibXarici siyasət
10:47
Donald Trampın oğlu Ermənistana səfər edəcəkDigər ölkələr
10:34