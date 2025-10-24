ГПС предотвратила контрабанду более 14 кг наркотиков
Происшествия
- 24 октября, 2025
- 12:39
Госпогранслужба Азербайджана пресекла попытку ввоза в страну 14,1 кг наркотических веществ.
Как сообщили Report в ведомстве, операция была проведена совместно сотрудниками Лянкяранского погранотдела и Астаринского районного управления полиции.
В ходе совместных действий был остановлен автомобиль BYD с госномером 99-PC-617, пытавшийся скрыться с места происшествия. За рулем находились граждане Азербайджана - Эмин Джафаров и Неман Рахматуллаев. Оба задержаны по подозрению в причастности к контрабанде наркотиков.
По факту возбуждено уголовное дело, ведутся оперативно-следственные мероприятия.
Последние новости
13:40
Министр: Расширение взаимных инвестиций в ОТГ стало важным направлением интеграцииБизнес
13:34
Асрор Норов: Узбекистан укрепляет инновационное сотрудничество с тюркскими странамиБизнес
13:32
Главная цифровая премия Азербайджана NETTY 2025 продолжает прием заявок!ИКТ
13:28
Тюркские государства планируют создать региональную организацию TurkMETИКТ
13:22
Премьер Украины: Нужно срочно решить вопрос о дополнительном импорте газа к зимеВ регионе
13:21
Президент: В Казахстане необходимо сохранить сильную президентскую властьВ регионе
13:20
ОТГ предложила создание Общетюркской патентной организацииИнфраструктура
13:18
KOBİA: Малому бизнесу Азербайджана нужна помощь в цифровизацииБизнес
13:16