    ГПС предотвратила контрабанду более 14 кг наркотиков

    • 24 октября, 2025
    • 12:39
    ГПС предотвратила контрабанду более 14 кг наркотиков

    Госпогранслужба Азербайджана пресекла попытку ввоза в страну 14,1 кг наркотических веществ.

    Как сообщили Report в ведомстве, операция была проведена совместно сотрудниками Лянкяранского погранотдела и Астаринского районного управления полиции.

    В ходе совместных действий был остановлен автомобиль BYD с госномером 99-PC-617, пытавшийся скрыться с места происшествия. За рулем находились граждане Азербайджана - Эмин Джафаров и Неман Рахматуллаев. Оба задержаны по подозрению в причастности к контрабанде наркотиков.

    По факту возбуждено уголовное дело, ведутся оперативно-следственные мероприятия.

