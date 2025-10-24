İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi SOCGOV 2025
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi SOCGOV 2025

    Azərbaycana 14 kq-dan çox narkotik keçirilməsinin qarşısı alınıb

    Hadisə
    • 24 oktyabr, 2025
    • 11:32
    Azərbaycana 14 kq-dan çox narkotik keçirilməsinin qarşısı alınıb

    Ümumi çəkisi 14 kiloqram 100 qram narkotik vasitənin qaçaqmalçılıq yolu ilə Azərbaycana keçirilməsinin qarşısı alınıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Dövlət Sərhəd Xidməti (DSX) məlumat yayıb.

    Bildirilib ki, DSX-nin "Lənkəran" sərhəd dəstəsinin və Daxili İşlər Nazirliyinin Astara Rayon Polis Şöbəsinin əməkdaşlarının keçirdiyi birgə əməliyyat-axtarış tədbiri nəticəsində 99-PC-617 dövlət qeydiyyat nişanlı "BYD" markalı avtomobillə hadisə yerindən uzaqlaşmağa cəhd göstərən Azərbaycan vətəndaşları – Cəfərov Emin Cəfər oğlu və Rəhmətullayev Neman Arif oğlu şübhəli şəxs qismində saxlanılıblar.

    Fakt üzrə əməliyyat-istintaq tədbirləri davam etdirilir.

    Dövlət Sərhəd Xidməti narkotik narkotik qaçaqmalçılığı

    Son xəbərlər

    12:07

    Azərbaycan Sent Lusiyada təhsilin müasirləşdirilməsi təşəbbüsünə dəstək göstərib

    Xarici siyasət
    12:06

    Yayda 500 mindən çox turist azad olunmuş ərazilərə səfər edib

    Digər
    12:05

    Sahil Babayev: "Azərbaycan və Serbiya 13 sənəd imzalamağa hazırlaşır"

    Biznes
    12:04

    Şarl Mişel: Azərbaycan və Ermənistan liderlərində sülh həmişə daha düzgün yanaşmadır fikrinin formalaşdığını hiss edirdim - MÜSAHİBƏ

    Xarici siyasət
    12:02
    Foto

    AQTA sanitar-gigiyenik normalara uyğun olmayan heyvan kəsimi və ət satışı məntəqələrinə xəbərdarlıq edib

    Sağlamlıq
    12:01

    KİV: Avropa İttifaqı "Lukoil" ilə əməliyyatlara qadağa qoya bilər

    Digər ölkələr
    11:59

    Türkiyədə qanunsuz miqrantları daşıyan rezin qayıq batıb, yeddi nəfər ölüb

    Region
    11:58

    Türkiyəli nazir müavini: Süni intellektdən doğru istifadə edilsə insanlar üçün təhlükə olmayacaq

    Xarici siyasət
    11:58

    Mikayıl Cabbarov: "Türk dövlətləri müxtəlif platformalarda daim bir-birilərini dəstəkləyirlər"

    Biznes
    Bütün Xəbər Lenti