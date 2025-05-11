ГПС: Обнаружены граждане Ирана, проводившие раскопки у опорной части моста "Худаферин"

11 мая около 04:00 на территории службы пограничных войск Командования "Горадиз" Государственной пограничной службы (ГПС), в районе моста Худаферин, были замечены подозрительные действия неизвестных лиц.
Как сообщили
Наряд, охранявший государственную границу, немедленно был направлен на место происшествия, и противоположной стороне было срочно сообщено об инциденте.
Увидев приближение пограничного наряда, один из нарушителей бросился в реку Араз, трое других были задержаны на территории Ирана.
На месте происшествия, с участием представителей обеих сторон, был проведен осмотр, в ходе которого были обнаружены и изъяты инструменты, использованные при земляных работах на мосту.
По информации иранской стороны, задержанные являются гражданами Исламской Республики Иран.
В настоящее время продолжаются поиски человека, прыгнувшего в реку Араз, с участием представителей обеих сторон.
Проводятся оперативно-следственные мероприятия.