ГПС: Обнаружены граждане Ирана, проводившие раскопки у опорной части моста "Худаферин"

11 мая около 04:00 в направлении моста Худаферин были замечены подозрительные лица.

11 мая около 04:00 на территории службы пограничных войск Командования "Горадиз" Государственной пограничной службы (ГПС), в районе моста Худаферин, были замечены подозрительные действия неизвестных лиц.

Как сообщили Report в Пресс-центре Государственной пограничной службы, четверо человек, проникших со стороны Исламской Республики Иран, ползком пересекли мост Худаферин и оказались на азербайджанской стороне, где начали копать землю у опоры моста.

Наряд, охранявший государственную границу, немедленно был направлен на место происшествия, и противоположной стороне было срочно сообщено об инциденте.

Увидев приближение пограничного наряда, один из нарушителей бросился в реку Араз, трое других были задержаны на территории Ирана.

На месте происшествия, с участием представителей обеих сторон, был проведен осмотр, в ходе которого были обнаружены и изъяты инструменты, использованные при земляных работах на мосту.

По информации иранской стороны, задержанные являются гражданами Исламской Республики Иран.

В настоящее время продолжаются поиски человека, прыгнувшего в реку Араз, с участием представителей обеих сторон.

Проводятся оперативно-следственные мероприятия.