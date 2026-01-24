Ильхам Алиев WUF13 Всемирный экономический форум (WEF) - 2026 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Совет мира по Газе
    ГПС нейтрализовала БПЛА с наркотиками на азербайджано-иранской госгранице

    Происшествия
    • 24 января, 2026
    • 09:19
    ГПС нейтрализовала БПЛА с наркотиками на азербайджано-иранской госгранице

    Государственная пограничная служба Азербайджана (ГПС) пресекла попытку транспортировки наркотических средств с использованием беспилотного летательного аппарата (БПЛА) из Ирана в Азербайджан.

    Как сообщили Report в ГПС, инцидент произошел в зоне ответственности пограничного отряда "Горадиз" командования Пограничных войск.

    В результате совместных комплексных оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Государственной пограничной службы и Министерства внутренних дел, незаконно вошедший в воздушное пространство Азербайджана БПЛА был своевременно обнаружен и обезврежен.

    При осмотре места происшествия изъята марихуана общим весом 6 кг 600 г.

    По данному факту продолжаются оперативно-следственные мероприятия.

