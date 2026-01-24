Грузия втрое увеличила прибыль от экспорта маргарина в Азербайджан Бизнес

Фото ГПС нейтрализовала БПЛА с наркотиками на азербайджано-иранской госгранице Происшествия

В результате оползня в Индонезии погибли семь человек, свыше 80 пропали без вести Другие страны

США убеждают арабские страны сдерживать Иран и углублять интеграцию с Израилем Другие страны

Белый дом: Европа медленно убивает сама себя Другие страны

В Иране расследуют причастность иностранных разведок к протестам в стране В регионе

Белый дом: США бесплатно получат все необходимое за счет сделки по Гренландии Другие страны

В Иране заявили, что ответ на любую атаку США будет максимально жестким В регионе