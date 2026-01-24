ГПС нейтрализовала БПЛА с наркотиками на азербайджано-иранской госгранице
Происшествия
- 24 января, 2026
- 09:19
Государственная пограничная служба Азербайджана (ГПС) пресекла попытку транспортировки наркотических средств с использованием беспилотного летательного аппарата (БПЛА) из Ирана в Азербайджан.
Как сообщили Report в ГПС, инцидент произошел в зоне ответственности пограничного отряда "Горадиз" командования Пограничных войск.
В результате совместных комплексных оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Государственной пограничной службы и Министерства внутренних дел, незаконно вошедший в воздушное пространство Азербайджана БПЛА был своевременно обнаружен и обезврежен.
При осмотре места происшествия изъята марихуана общим весом 6 кг 600 г.
По данному факту продолжаются оперативно-следственные мероприятия.
Последние новости
09:20
Грузия втрое увеличила прибыль от экспорта маргарина в АзербайджанБизнес
09:19
Фото
ГПС нейтрализовала БПЛА с наркотиками на азербайджано-иранской госграницеПроисшествия
09:08
В результате оползня в Индонезии погибли семь человек, свыше 80 пропали без вестиДругие страны
08:51
США убеждают арабские страны сдерживать Иран и углублять интеграцию с ИзраилемДругие страны
08:28
Белый дом: Европа медленно убивает сама себяДругие страны
08:06
В Иране расследуют причастность иностранных разведок к протестам в странеВ регионе
07:41
Белый дом: США бесплатно получат все необходимое за счет сделки по ГренландииДругие страны
07:19
В Иране заявили, что ответ на любую атаку США будет максимально жесткимВ регионе
06:45