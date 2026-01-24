İlham Əliyev WUF13 Davos İqtisadi Forumu-2026 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurası
    İlham Əliyev WUF13 Davos İqtisadi Forumu-2026 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurası

    İran-Azərbaycan sərhədində PUA zərərsizləşdirilib

    Hadisə
    • 24 yanvar, 2026
    • 09:05
    İran-Azərbaycan sərhədində PUA zərərsizləşdirilib

    Dövlət sərhədində müşahidə edilən pilotsuz uçuş aparatı (PUA) zərərsizləşdirilib.

    Bu barədə "Report"a Dövlət Sərhəd Xidmətindən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, Sərhəd Qoşunları Komandanlığının "Horadiz" sərhəd dəstəsinin xidməti ərazisində narkotik vasitənin pilotsuz uçuş aparatı vasitəsilə İran İslam Respublikasından Azərbaycan Respublikasına keçirilməsinin qarşısı alınıb.

    Dövlət Sərhəd Xidməti və Daxili İşlər Nazirliyinin əməkdaşlarının birgə keçirdikləri kompleks əməliyyat-axtarış tədbirləri nəticəsində hava məkanımıza qanunsuz daxil olan PUA vaxtında aşkarlanaraq zərərsizləşdirilib.

    Hadisə yerinə baxış zamanı ümumi çəkisi 6 kiloqram 600 qram narkotik vasitə marixuana götürülüb.

    Faktla bağlı əməliyyat-istintaq tədbirləri davam etdirilir.

    DSX narkotik PUA İran
    Foto
    ГПС нейтрализовала БПЛА с наркотиками на азербайджано-иранской госгранице

    Son xəbərlər

    09:40

    Avtomobil Detroyt hava limanının girişinə çırpılıb, 6 nəfər xəsarət alıb

    Digər ölkələr
    09:34

    Azərbaycan Basketbol Liqası: "Gəncə" "Sabah"la üz-üzə gələcək

    Komanda
    09:27

    Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (24.01.2026)

    Maliyyə
    09:15

    İndoneziyada torpaq sürüşməsi olub, 7 nəfər ölüb, 80-dən çox insan itkin düşüb

    Digər ölkələr
    09:14

    Futzal üzrə Azərbaycan millisi növbəti yoldaşlıq görüşünü keçirəcək

    Futbol
    09:13

    Gürcüstan Azərbaycana marqarin ixracından qazancını 3 dəfə artırıb

    Biznes
    09:06

    Azərbaycan Premyer Liqası: Bu gün daha iki görüş baş tutacaq

    Futbol
    09:05
    Foto

    İran-Azərbaycan sərhədində PUA zərərsizləşdirilib

    Hadisə
    08:53

    Vaşinqton: Avropa tədricən özünü öldürür

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti