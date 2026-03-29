Государственная дорожная полиция обратилась к водителям в связи с погодными условиями

В настоящее время на ряде участков дорог столицы наблюдается туман, что ограничивает видимость и повышает риск дорожно-транспортных происшествий.

Как передает Report, об этом сообщили в Главном управлении государственной дорожной полиции Азербайджана (ГУГДП).

В ведомстве призвали водителей в таких погодных условиях снизить скорость, соблюдать увеличенную дистанцию и воздержаться от рискованных маневров, в том числе обгона. Особое внимание рекомендуется уделить правильному использованию световых приборов, включая ближний свет и противотуманные фары.

Пешеходам также рекомендовано быть внимательными при переходе дороги, учитывая, что водители могут не сразу их заметить, и избегать резких движений.

В дорожной полиции подчеркнули, что безопасность движения в условиях тумана во многом зависит от ответственного поведения каждого участника дорожного движения, и вновь призвали к внимательности и осторожности.