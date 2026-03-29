    BDYPİ mövcud hava şəraiti ilə bağlı sürücülərə müraciət edib

    Hadisə
    29 mart, 2026
    18:46
    BDYPİ mövcud hava şəraiti ilə bağlı sürücülərə müraciət edib

    Hazırda paytaxt ərazisində bəzi yol sahələrində duman müşahidə olunur. Görmə məsafəsinin məhdudlaşması nəqliyyat vasitələrinin hərəkətinə təsir göstərir və yol-nəqliyyat hadisəsi riskini artırır.

    Bu barədə "Report"a Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsindən (BDYPİ) bildirilib.

    İdarə sürücülərdən xahiş edir ki, belə hava şəraitində hərəkət zamanı sürət həddini minimuma endirsinlər, ara məsafəsini normadan artıq saxlasınlar və ötmə kimi riskli manevrlərdən çəkinlər. Xüsusilə işıq cihazlarından düzgün istifadə olunması, yaxın və duman işıqlarının yandırılması vacibdir.

    Piyadalara da tövsiyə olunur ki, yolu keçərkən diqqətli olsunlar, sürücülərin onları vaxtında görə bilməyəcəyini nəzərə alaraq qəfil hərəkətlərdən çəkinlər.

    Dumanlı hava şəraitində hərəkətin təhlükəsizliyi hər bir sürücünün məsuliyyətli davranışından asılıdır. Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsi bir daha diqqətli və ehtiyatlı olmağı tövsiyə edir.

    Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsi (DYP) Görmə məsafəsinin məhdudlaşması Yol-nəqliyyat hadisəsi
    Государственная дорожная полиция обратилась к водителям в связи с погодными условиями

    20:06

    Ermənistanda Paşinyanı vurmağa cəhd hadisəsi ilə bağlı üç şübhəli saxlanılıb

    Region
    19:58

    İran Ordusu ABŞ-nin İordaniyadakı bazasına hücum edib

    Digər ölkələr
    19:35
    Foto

    "FIFA Series – 2026": Azərbaycan millisi son oyundan əvvəl məşqə çıxıb

    Futbol
    19:15

    Naməlum dronlar Finlandiyanın hava məkanını pozub

    Digər ölkələr
    18:52
    Foto

    Ayxan Abbasov: "Azarkeşlərin dəstəyi ilə qalib gəlmək istəyirik"

    Futbol
    18:46

    BDYPİ mövcud hava şəraiti ilə bağlı sürücülərə müraciət edib

    Hadisə
    18:37
    Foto

    Qismət Alıyev: "Syerra Leone ilə oyun bizim üçün önəmlidir"

    Futbol
    18:25

    ABŞ Xark adasına hücum etsə, İran hədəf dairəsini genişləndirəcək

    Region
    17:59
    Foto
    Video

    FHN: Su basmış ərazilərdən 278 nəfər təhlükəsiz əraziyə təxliyə edilib

    Hadisə
