Гособвинитель огласил обвинительный акт Александра Лапшина - ДОПОЛНЕНО

Баку. 30 июня. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям прошло судебное заседание по делу в отношении блогера Александра Лапшина.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Аловсата Аббасова объявили о начале судебного следствия.

Затем гособвинитель огласил обвинительный акт.

А.Лапшин заявил, что не считает себя виновным по объявленному обвинению.

Суд предложил ему дать свободное показание. Однако, А.Лапшин отметил о желании отвечать на вопросы.

Он сказал, что дважды посещал оккупированные территории Азербайджана: "Я был блогером и дважды посещал Карабах в качестве туриста. Все расходы оплачивал сам. Я узнал через интернет об оккупации Арменией территорий Азербайджана. Когда я ехал в Карабах, не направил обращение азербайджанской стороне. Находясь на оккупированных территориях, я оставался в отелях, имена которых не припоминаю. В Карабахе меня сопровождал черноволосый мужчина. Находясь там, я не встречался ни с кем из руководящих лиц армянской стороны и только писал статьи через интернет".

Судья заявил, что А.Лапшин отвечает на вопросы прокурора с иронией: "Здесь гособвинитель расследует противоречия".

А.Лапшин подтвердил, что писал статьи о Карабахе: "Эти видеокадры сняты мною и другими лицами. В видеокадры, которые были сняты не мной, попал и я. В своих статьях я указал Нагорный Карабах как географическую территорию. Я также был во многих странах – Сирии, Афганистане, Косово, Катаре, Абхазии, Осетии".

На процессе в качестве свидетелей были допрошены Кенуль Гусейнова, Рафаэль Алиханов, Расим Гаджиев, Мерхемет Абдуллазаде и Вагиф Гусейнов. В своих показаниях они отметили, что являются вынужденными переселенцами из Нагорного Карабаха. По словам свидетелей, они узнали А.Лапшина через интернет. Они потребовали наказать обвиняемое лицо в рамках закона.

Очередное заседание суда назначено на 3 июля.

Отметим, что А.Лапшин, имеющий гражданство различных стран, привлечен к уголовному делу, проводимому в Следственном управлении по тяжким преступлениям Генпрокуратуры Азербайджанской Республики, в качестве подозреваемого в связи с нарушением государственных границ Азербайджана и незаконным посещением оккупированных земель, публичными призывами, направленными на раскол территориальной целостности Азербайджанской Республики. В связи с объявлением в международный розыск он был задержан правоохранительными органами Беларуси в Минске 15 декабря 2016 года, 7 февраля 2017 года экстрадирован в Азербайджан.