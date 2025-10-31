Главного редактора газеты "Хюрриет" приговорили к трем месяцам ареста

Сабаильский районный суд приговорил к аресту главного редактора "Хюрриет ТВ" и газеты "Хюрриет" Вугара Мамедова.

Как сообщает Report, решением суда, в отношении него избрана мера пресечения в виде ареста сроком на 3 месяца и 13 дней.

Отметим, что Вугар Мамедов был задержан в результате операции, проведенной Службой государственной безопасности.

Мамедову предъявлено обвинение по статье 182 (вымогательство путем угрозы) УК.