Обсуждены перспективы сотрудничества AZAL с японскими авиакомпаниями
- 18 февраля, 2026
- 12:13
Обсуждены возможности организации прямого авиасообщения между Азербайджаном и Японией, а также сотрудничества с японскими авиакомпаниями.
Как сообщает Report, обсуждения состоялись на встрече президента ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) Самира Рзаева с послом Японии в Азербайджане Кацуя Ватанабэ.
По словам Рзаева, на встрече были рассмотрены стратегия AZAL по расширению географии полетов, а также потенциал развития Баку в качестве транзитного центра.
"В продолжение нашей продуктивной встречи мы обменялись мнениями о туристическом потенциале Азербайджана. Считаю, что встреча была весьма плодотворной с точки зрения изучения новых возможностей партнерства в сфере туризма и авиации между двумя странами и развития взаимных связей", - сказал С.Рзаев.