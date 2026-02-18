Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах

    Обсуждены перспективы сотрудничества AZAL с японскими авиакомпаниями

    Инфраструктура
    • 18 февраля, 2026
    • 12:13
    Обсуждены перспективы сотрудничества AZAL с японскими авиакомпаниями

    Обсуждены возможности организации прямого авиасообщения между Азербайджаном и Японией, а также сотрудничества с японскими авиакомпаниями.

    Как сообщает Report, обсуждения состоялись на встрече президента ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) Самира Рзаева с послом Японии в Азербайджане Кацуя Ватанабэ.

    По словам Рзаева, на встрече были рассмотрены стратегия AZAL по расширению географии полетов, а также потенциал развития Баку в качестве транзитного центра.

    "В продолжение нашей продуктивной встречи мы обменялись мнениями о туристическом потенциале Азербайджана. Считаю, что встреча была весьма плодотворной с точки зрения изучения новых возможностей партнерства в сфере туризма и авиации между двумя странами и развития взаимных связей", - сказал С.Рзаев.

    Самир Рзаев AZAL Кацуя Ватанабэ Азербайджан Япония
    AZAL-ın Yaponiya aviaşirkətlərilə əməkdaşlıq perspektivləri müzakirə edilib
    Ты - Король

    Последние новости

    12:26

    Вахабов: Перевозки по Среднему коридору через Азербайджан выросли на 90% за три года

    Внешняя политика
    12:19

    В Варшаве в результате столкновения двух трамваев пострадали шесть человек

    Другие страны
    12:16

    Юрий Гусев обсудил с главой ANAMA реализацию меморандума о сотрудничестве в сфере разминирования

    Внешняя политика
    12:15

    Цена азербайджанской нефти упала ниже $69

    Энергетика
    12:13

    Орфоэпический словарь азербайджанского языка подготовят к концу 2026 года

    Наука и образование
    12:13

    Обсуждены перспективы сотрудничества AZAL с японскими авиакомпаниями

    Инфраструктура
    12:11
    Фото

    В Баку призвали институционализировать сотрудничество в формате C6

    Внутренняя политика
    12:09

    Anglo Asian Mining ожидает ежегодного роста добычи золота и серебра в Азербайджане

    Бизнес
    12:09

    В Баку состоится персональная выставка азербайджано-американского художника Вугара Гулиева

    Kультурная политика
    Лента новостей