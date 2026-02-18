Обсуждены перспективы сотрудничества AZAL с японскими авиакомпаниями

Обсуждены возможности организации прямого авиасообщения между Азербайджаном и Японией, а также сотрудничества с японскими авиакомпаниями.

Как сообщает Report, обсуждения состоялись на встрече президента ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) Самира Рзаева с послом Японии в Азербайджане Кацуя Ватанабэ.

По словам Рзаева, на встрече были рассмотрены стратегия AZAL по расширению географии полетов, а также потенциал развития Баку в качестве транзитного центра.

"В продолжение нашей продуктивной встречи мы обменялись мнениями о туристическом потенциале Азербайджана. Считаю, что встреча была весьма плодотворной с точки зрения изучения новых возможностей партнерства в сфере туризма и авиации между двумя странами и развития взаимных связей", - сказал С.Рзаев.