    "Hüriyyət" qəzetinin baş redaktoru barəsində həbs qətimkan tədbiri seçilib

    Hadisə
    • 31 oktyabr, 2025
    • 18:47
    Hüriyyət qəzetinin baş redaktoru barəsində həbs qətimkan tədbiri seçilib

    "Hüriyyət TV" və "Hüriyyət" qəzetinin baş redaktoru Vüqar Məmmədov barəsində 3 ay 13 gün müddətinə həbs qətimkan tədbiri seçilib.

    "Report"xəbər verir ki, bu barədə Səbail Rayon Məhkəməsində hakim Ülviyyə Şükürovanın sədrliyi ilə keçirilən prosesdə qərar qəbul edilib.

    Qeyd edək ki, Vüqar Məmmədov Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin keçirdiyi əməliyyat nəticəsində saxlanılıb.

    V.Məmmədov Cinayət Məcəlləsinin 182-ci (hədə qorxu ilə tələb etmə) maddəsi ilə ittiham olunur.

    Главного редактора газеты "Хюрриет" приговорили к трем месяцам ареста

