"Hüriyyət" qəzetinin baş redaktoru barəsində həbs qətimkan tədbiri seçilib
Hadisə
- 31 oktyabr, 2025
- 18:47
"Hüriyyət TV" və "Hüriyyət" qəzetinin baş redaktoru Vüqar Məmmədov barəsində 3 ay 13 gün müddətinə həbs qətimkan tədbiri seçilib.
"Report"xəbər verir ki, bu barədə Səbail Rayon Məhkəməsində hakim Ülviyyə Şükürovanın sədrliyi ilə keçirilən prosesdə qərar qəbul edilib.
Qeyd edək ki, Vüqar Məmmədov Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin keçirdiyi əməliyyat nəticəsində saxlanılıb.
V.Məmmədov Cinayət Məcəlləsinin 182-ci (hədə qorxu ilə tələb etmə) maddəsi ilə ittiham olunur.
Son xəbərlər
19:50
Azərbaycan cüdoçusu Avropa çempionu olubFərdi
19:38
Foto
Slovakiya səfiri diplomatların Cəbrayıl və Zəngilana səfərini əhəmiyyətli adlandırıbXarici siyasət
19:36
FIFA İntizam Komitəsi İsveç Futbol Assosiasiyasını cərimələyibFutbol
19:22
Türkiyəli nazir müavini Azərbaycanda səfərdədirRegion
19:11
TİKA Mərdəkan qalasının bərpa işləri ilə bağlı layihə həyata keçirəcəkMədəniyyət siyasəti
18:57
Balakənin sabiq icra başçısı barəsində həbs qətimkan tədbiri seçilibHadisə
18:57
Ermənistan XİN başçısının həyat yoldaşı Azərbaycanla əlaqədar komissiyanın tərkibinə daxil edilibRegion
18:55
İsmayıllıda rayonun adı yazılmış memarlıq kompozisiyasının sökülməsinin səbəbi açıqlanıbHadisə
18:54