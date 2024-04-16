О нас

Главный редактор Realmedia арестован по подозрению в вымогательстве и шантаже

Главный редактор Realmedia арестован по подозрению в вымогательстве и шантаже Полиция арестовала главного редактора Realmedia Рамина Гурбанова и его пособника, представлявшегося корреспондентом газеты Хайяма Гурбанлы по подозрению в вымогательстве и шантаже.
Происшествия
16 апреля 2024 г. 15:48
Главный редактор Realmedia арестован по подозрению в вымогательстве и шантаже

Полиция арестовала главного редактора портала Realmedia.az Рамина Гурбанова и его пособника, представлявшегося корреспондентом газеты Хайяма Гурбанлы по подозрению в вымогательстве и шантаже.

Об этом Report сообщили в пресс-службе МВД.

По информации ведомства, Гурбанов и Гурбанлы были задержаны на основании многочисленных жалоб граждан, а затем арестованы.

В отношении них возбуждено уголовное дело по статье УК о вымогательстве путем угрозы.

Согласно материалам дела, они вымогали деньги у граждан под угрозой распространения в СМИ очерняющей информации. В некоторых случаях они требовали деньги у пострадавших за удаление уже опубликованной информации.

МВД просит пострадавших от действий этих лиц граждан обратиться в полицию.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Vətəndaşlardan hədə-qorxu ilə pul tələb edən baş redaktor və müxbir həbs edilib

Другие новости из категории

Разыскиваемые в Азербайджане за преступления против собственности экстрадированы из России
Разыскиваемые в Азербайджане за преступления против собственности экстрадированы из России
16 апреля 2024 г. 13:05
В праздничные дни в Азербайджане произошли 32 ДТП, в которых погибли 9 человек
В праздничные дни в Азербайджане произошли 32 ДТП, в которых погибли 9 человек
16 апреля 2024 г. 10:43
В Ханкенди обнаружены большое количество оружия и боеприпасов
В Ханкенди обнаружены большое количество оружия и боеприпасов
16 апреля 2024 г. 10:24
В Джебраиле обнаружены мины
ФотоВ Джебраиле обнаружены мины
16 апреля 2024 г. 09:28
В Баку 54-летний велосипедист пострадал в ДТП
В Баку 54-летний велосипедист пострадал в ДТП
16 апреля 2024 г. 08:26
В Баку автомобиль сбил 58-летнего пешехода
В Баку автомобиль сбил 58-летнего пешехода
16 апреля 2024 г. 07:19
В Баку столкнулись два автомобиля, пострадала 17-летняя девушка
В Баку столкнулись два автомобиля, пострадала 17-летняя девушка
16 апреля 2024 г. 06:21
В Баку автомобиль врезался в электропоезд, есть пострадавший
В Баку автомобиль врезался в электропоезд, есть пострадавший
16 апреля 2024 г. 05:22
В Баку 57-летний мотоциклист пострадал в ДТП
В Баку 57-летний мотоциклист пострадал в ДТП
16 апреля 2024 г. 04:13
В Баку женщина-водитель пострадала в ДТП
В Баку женщина-водитель пострадала в ДТП
16 апреля 2024 г. 03:53

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi