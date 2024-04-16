Главный редактор Realmedia арестован по подозрению в вымогательстве и шантаже

Полиция арестовала главного редактора портала Realmedia.az Рамина Гурбанова и его пособника, представлявшегося корреспондентом газеты Хайяма Гурбанлы по подозрению в вымогательстве и шантаже.
Об этом Report сообщили в пресс-службе МВД.
По информации ведомства, Гурбанов и Гурбанлы были задержаны на основании многочисленных жалоб граждан, а затем арестованы.
В отношении них возбуждено уголовное дело по статье УК о вымогательстве путем угрозы.
Согласно материалам дела, они вымогали деньги у граждан под угрозой распространения в СМИ очерняющей информации. В некоторых случаях они требовали деньги у пострадавших за удаление уже опубликованной информации.
МВД просит пострадавших от действий этих лиц граждан обратиться в полицию.