Главный редактор Realmedia арестован по подозрению в вымогательстве и шантаже

Полиция арестовала главного редактора Realmedia Рамина Гурбанова и его пособника, представлявшегося корреспондентом газеты Хайяма Гурбанлы по подозрению в вымогательстве и шантаже.

Полиция арестовала главного редактора портала Realmedia.az Рамина Гурбанова и его пособника, представлявшегося корреспондентом газеты Хайяма Гурбанлы по подозрению в вымогательстве и шантаже.

Об этом Report сообщили в пресс-службе МВД.

По информации ведомства, Гурбанов и Гурбанлы были задержаны на основании многочисленных жалоб граждан, а затем арестованы.

В отношении них возбуждено уголовное дело по статье УК о вымогательстве путем угрозы.

Согласно материалам дела, они вымогали деньги у граждан под угрозой распространения в СМИ очерняющей информации. В некоторых случаях они требовали деньги у пострадавших за удаление уже опубликованной информации.

МВД просит пострадавших от действий этих лиц граждан обратиться в полицию.