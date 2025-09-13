Руководителя строительной компании разыскивают за мошенничество

Ильхам Алиев Средний коридор Протесты во Франции Чарли Кирк Польша Великое возвращение
    • 13 сентября, 2025
    Руководитель строительной компании VİKTORİYA-313 объявлен в розыск за мошенничество в крупном размере.

    Согласно информации Report, в отношении Алиева Арзумана Иса оглу избрана заочная мера пресечения в виде ареста по статье о мошенничестве. Он объявлен в розыск для задержания и содержания под стражей.

    Отметим, что А.Алиев несколько лет назад был арестован по обвинению в мошенничестве и решением Бакинского суда по тяжким преступлениям был приговорен к 10 годам лишения свободы. Однако решением Бакинского апелляционного суда его наказание было признано условным с назначением испытательного срока.

    ерез некоторое время А. Алиев покинул Азербайджан. В отношении него возбуждено новое уголовное дело в связи с новыми обстоятельствами.

