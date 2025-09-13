Руководителя строительной компании разыскивают за мошенничество
Происшествия
- 13 сентября, 2025
- 12:23
Руководитель строительной компании VİKTORİYA-313 объявлен в розыск за мошенничество в крупном размере.
Согласно информации Report, в отношении Алиева Арзумана Иса оглу избрана заочная мера пресечения в виде ареста по статье о мошенничестве. Он объявлен в розыск для задержания и содержания под стражей.
Отметим, что А.Алиев несколько лет назад был арестован по обвинению в мошенничестве и решением Бакинского суда по тяжким преступлениям был приговорен к 10 годам лишения свободы. Однако решением Бакинского апелляционного суда его наказание было признано условным с назначением испытательного срока.
ерез некоторое время А. Алиев покинул Азербайджан. В отношении него возбуждено новое уголовное дело в связи с новыми обстоятельствами.
