Руководителя строительной компании разыскивают за мошенничество

Руководитель строительной компании VİKTORİYA-313 объявлен в розыск за мошенничество в крупном размере.

Согласно информации Report, в отношении Алиева Арзумана Иса оглу избрана заочная мера пресечения в виде ареста по статье о мошенничестве. Он объявлен в розыск для задержания и содержания под стражей.

Отметим, что А.Алиев несколько лет назад был арестован по обвинению в мошенничестве и решением Бакинского суда по тяжким преступлениям был приговорен к 10 годам лишения свободы. Однако решением Бакинского апелляционного суда его наказание было признано условным с назначением испытательного срока.

ерез некоторое время А. Алиев покинул Азербайджан. В отношении него возбуждено новое уголовное дело в связи с новыми обстоятельствами.